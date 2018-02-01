سازناکوک دو سیاستمدار با اتحادیه اروپا/تشکیل زوج «کورتز- اوربان»

خبرگزاری مهر، گره بین الملل- حنیف غفاری: سیاست های ضد مهاجرتی دولت های اتریش و مجارستان به بحرانی مزمن و دامنه دار در اتحادیه اروپا تبدیل شده است. این بحران در حالی تشدید می شود که آنگلا مرکل صدر اعظم سرزمین ژرمنها نیز به دلایلی از جمله عدم تشکیل دولت ائتلافی در آلمان، قدرت تمرکز لازم برای مواجهه با اتحاد وین و بوداپست را ندارد. اگرچه تا قبل از برگزاری انتخابات سراسری اتریش، نخست وزیر مجارستان تا حدودی خود را در تقابل با سیاست های مهاجرتی اروپای واحد تنها و بدون یاور می دید، اما پس از تشکیل دولت ائتلافی محافظه کار اتریش(متشکل از دو حزب آزادی و مردم )، وی امید زیادی در راستای تحمیل خواسته های خود به بروکسل پیدا کرده است. به عبارت بهتر، هم اکنون شاهد تشکیل زوج «کورتز- اوربان» در مواجهه با اروپای واحد هستیم، موضوعی که می تواند به دیگر کشورهای اروپایی مانند لهستان و جمهوری چک نیز تسری پیدا کند. هر اندازه قدرت جریان راست افراطی در دیگر کشورهای اروپایی نیز افزایش پیدا کند، سیاست واحد اتحادیه اروپا در قبال حل و فصل بحران پناهجویان بیشتر به چالش کشیده خواهد شد.

اخیرا کشورهای اتریش و مجارستان مشترکا بر لزوم حمایت قاطعانه تر از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا در مقابل هجوم پناهندگان تاکید کرده اند. این موضع مشترک،‌ به معنای عدول از مواضع اتحادیه اروپا در قبال بحران پناهجویان بوده و رویکرد جمعی این مجموعه در حل و فصل بحران پناهجویان را با مشکل مواجه می سازد. اگرچه در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی و تحت تاثیر توافقی که میان ترکیه و بروکسل صورت گرفته است، شاهد حضور کمتر پناهجویان در اروپا بوده ایم، اما کشور اتریش اصرار دارد که توافق با ترکیه بر سر موضوع کنترل پناهجویان باید لغو شود.

صورت مسئله در بوداپست و وین کاملا مشخص است. «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان و «سباستین کورتز» صدر اعظم جدید این کشور در صدد تحمیل خواسته های خود به اروپای واحد هستند. اوربان معتقد است که مرزهای خارجی اتحادیه اروپا باید به روی پناهجویان بسته شود و ادامه روند فعلی، پیمان شینگن را تهدید می کند. با این حال بسیاری از سیاستمداران دیگر کشورهای اروپایی معتقدند که آنچه پیمان شینگن را تهدید می کند،‌ رویکرد ضد مهاجرتی کشورهایی مانند اتریش و مجارستان می باشد. سوال اصلی اینجا است که آیا اتحادیه اروپا می تواند قوانین و الگوهای مدنظر خود در خصوص نحوه پذیرش مهاجرین و پناهجویان را به دو بازیگر اروپایی تحمیل کند؟ پاسخ این سوال منفی است. اوربان و کورتز نشان داده اند که هر دو در تقابل با الگوی ارائه شده از سوی مرکل و دیگر سیاستمداران اروپایی در قبال بحران پناهجویان مصمم هستند. در دیداری که چندی پیش میان صدر اعظم آلمان و اتریش صورت گرفت، مرکل و کورتز نتوانستند اختلافات عمده و مبنایی خود را در این خصوص کتمان کنند. حتی اگر کورتز در این خصوص با توافقی با مرکل دست پیدا کند، جریان راست افراطی در اتریش که در دولت ائتلافی نیز حضور دارد،‌ هرگز زیر بار پیشنهادات جاری از سوی مقامات اروپایی نخواهد رفت.

در چنین شرایطی ممکن است معادلات جاری در اروپا بر سر پناهجویان برعکس شود و دو کشور اتریش و مجارستان به بانیان اصلاح رویکرد مهاجرتی در اروپای واحد تبدیل شوند. «کنترل سختگیرانه مرزهای خارجی اروپا» از طریق ساخت حصار و موضوعاتی از این قبیل،‌ از جمله اقداماتی است که دولت مجارستان انجام داده و قصد دارد این اقدامات را ادامه دهد.

نکته جالب توجه اینکه صدر اعظم اتریش اعلام کرده است نمی خواهد تنشها را بر سر این موضوع در اتحادیه اروپا تقویت کند اما رویکرد عملی وی،‌ چنین موضوعی را گواهی نمی دهد.