به گزارش خبرنگار مهر فعالان محیط زیست در سراسر کشور قرار سبز هفته اول بهمن ماه را با فعالیت‌های مختلفی برای حفظ محیط زیست سپری کردند.

در شهر لاهیجان استان گیلان کلاس آموزشی به شیوه و زبان کودکانه توسط کارگروه کودک نوجوان انجمن بوم بانان گیلان در مدرسه سبز سما اجرا شد. همچنین آموزش در خصوص اهمیت هوای پاک و عوامل آلودگی آن در دبستان‌ دخترانه‌غیرانتفاعی‌ علم‌ودانش بمناسبت روز هوای پاک انجام شد.

در شهر شیروان استان خراسان شمالی نوشتن پیام با در بطری های بازیافتی جمع آوری شده توسط گروه طنین پاکبانان شیروان ونوشتن پیام با همکاری مربی بهداشت مدرسه سما و دانشجویان بهداشت مدارس دانشکده سما در شهرستان شیروان خراسان شمالی انجام شد.

در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی انجمن سبزاندیشان جوان مهاباد به مناسبت هفته هوای پاک دو برنامه را در میدان شهرداری مهاباد و کمپ تفریحی سی‌کانیان همراه با کوهنوردان با محوریت امضای عهدی دوباره با آسمان پاک با شعار «هوای هوامون رو داشته باشیم»، توضیح تاثیر آلودگی هوا بر رصد ستارگان برای شهروندان علاقمند به بحث نجوم توسط کارشناس مربوطه، ساخت دست نوشته با شعار مربوط به هوای پاک با ته سیگار، تاکید بر طرح ملی سەشنبەهای بدون خودرو، پخش کیسه زباله داخل ماشین بین رانندگان، نصب شعارهای زیست محیطی در معابر، اجرای طرح مهر سبز که شامل جمع آوری کتب و کاغذ قابل استفاده و غیر قابل استفاده به نفع مدارس مناطق محروم و مرزی را در سطح شهر برگزارکردند.

در شهر سبزوار استان خراسان رضوی به همت انجمن سرزمین بادغوث دانش آموزان دبستان غفوری به مناسبت روزهوای پاک همزمان در پنج نقطه پرتردد شهر با در دست داشتن پوسترهایی اهمیت داشتنِ هوای پاک رابه مردم یادآوری و بروشورهایی درهمین رابطه نیز توزیع کردند.

در مسجد سلیمان استان خوزستان اولین سمینار تخصصی ریزگردها و محیط زیست در مسجدسلیمان به همت اداره حفاظت محیط زیست، شرکت بهره برداری نفت وگاز مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی و با مشارکت انجمن دیده بان دوستداران محیط زیست و انجمن طنین طبیعت مسجدسلیمان برگزار شد، که به بیان جزییاتی در خصوص چگونگی ایجاد ریزگردها، اثرات و پیامدها و راهکار مقابله با آن پرداخته شد.

در شهر آبدانان استان ایلام آموزش وفرهنگ سازی درخصوص مسائل محیط زیستی بحران آب و تفکیک زباله پیش دبستانی و مهد سابقون توسط انجمن بانوان طبیعت دوست آبدانان انجام شد.

در شهر لنگرود استان گیلان کلاس آموزشی به مناسبت روز هوای پاک با موضوع آلودگی هوا و راهکارهای مقابله با آن به همت اداره محیط زیست وکانون فعالان محیط زیست یالمند لنگرود درمدرسه دخترانه سما برگزار شد.

در شهر کرمانشاه استان کرمانشاه تشکل پیام آوران اردیبهشت کرمانشاه با هدف ایجاد فضای سبز در منزل و اشتغال زایی، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی پرورش و تکثیر کاکتوس کرد.

در شهر سیوند استان فارس پاکسازی جاده ورودی سیوند با همت تشکل پاکسازان طبیعت سیوند در سی امین برنامه انجام شد.

در شهر مشهد استان خراسان رضوی برنامه آموزشی دیگری توسط انجمن همیاران محیط زیست و حیوانات در دبستان غیر دولتی نسیم ظهور با موضوع رفتار با حیوانات خانگی و خیابانی در شهر مشهد صورت گرفت.

در شهر شوشتر استان خوزستان در همایش پیاده روی که به همت انجمن های محیط زیستی شوشتر برگزار شد علاوه بر پیاده روی مسیر حد فاصل خانه سبز هنرمندان تا پل بند تاریخی شادروان همراه با شعارهای محیط زیستی، نقال خردسال مهرانه منصوریان در کنار پل باستانی شادروان داستان این پل در شاهنامه را روایت کرد. همچنین به مناسبت سالروز تولد تنی چند از اعضای انجمن، تعدادی نهال برهان و کُنار کاشته شد.

در شهر لاهیجان استان گیلان برنامه کتابخوانی و قصه گویی با موضوع آشنایی با حشرات و نحوه زندگی آنها توسط مهدکودک و پیش دبستانی نگاه نو با رویکرد زیست محیطی در لاهیجان برگزار شد.

در شهر ممسنی استان فارس نهمین برنامه گوده‌زنی پارک جنگلی روستای کلگاه علیا توسط انجمن آبادگران روستا برگزار شد تا یادگاری سبز برای نسلهای آینده به یادگار بگذارند. تاکنون ۷۰۰ گوده برای برنامه درختکاری امسال حفر شده است.

در شهر یاسوج استان کهگیلویه و بویر احمد برنامه آموزش دانش آموزان دبستان فرهنگیان یاسوج برای ساخت کاردستی با وسایل بازیافتی و روش کاشت و نگهداری بلوط در گلدان به مناسبت هفته هوای پاک، توسط تشکل نهضت سبز زاگرس با همکاری سازمان محیط زیست برگزار شد.