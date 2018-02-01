اختصاص ۶۸ درصد زکات قزوین به محرومان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید مومنی در جلسه شورای زکات استان گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه گسترش و بسط فرهنگ زکات در استان قزوین ارائه کرد.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به اجلاس زکات بیان کرد: مقام معظم رهبری در پیام به نشست سراسری زکات مسائلی را بیان کردند که لازم است در شورای زکات استان نیز بدان توجه شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده طی ۹ ماهه سال جاری اعلام کرد: طی این مدت بیش از هشت میلیارد و ۱۶۴ میلیون تومان زکات در استان قزوین جمع آوری شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۹ درصد رشد داشته است.

دبیر شورای زکات استان افزود: بررسی هزینه کرد زکات استان نشان می دهد که ۶۸ درصد از زکات جمع آوری شده برای امور محرومان و ۳۲ درصد برای پروژه های عمرانی هزینه شده است.

وی گفت: از مجموع زکات جمع آوری شده در ۹ ماهه سال جاری بیش از سه میلیارد و ۳۸۹ میلیون تومان زکات واجب، بیش از یک میلیارد و ۸۱۱ میلیون تومان زکات مستحبی و مابقی نیز زکات فطریه بوده است.

مومنی توضیح داد: از این مبالغ جمع آوری شده پنج میلیارد و ۵۲۸ میلیون تومان برای امور محرومان از قبیل جهیزیه، درمان، تحصیل، مسکن، اطعام و امور معیشتی نیازمندان هزینه شده و بیش از دو میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال برای ۸۰ پروژه عمرانی در شهرها و روستاهای استان از قبیل مسجد، حسینیه، خانه عالم، غسالخانه و مرمت و بهسازی معابر و سایر امور هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین با اشاره به پیام مقام معظم رهبری ادامه داد: یکی از مسائلی که در این پیام بدان اشاره شده موضوع کم کاری در امر زکات است به نظر می رسد باید علت یا علل این کم کاری بررسی شود

وی عنوان کرد: باید مسائل مربوط به این حوزه آسیب شناسی شود و نقاط ضعف و قوت احصاء شده و مورد بررسی قرار گیرد.

مومنی اظهارکرد: بدانیم که اهمیت زکات باید در میان اقشار مختلف تبیین شود تا هر دستگاهی و هر فردی خود را در اجرای این فریضه الهی مسئول بداند همچنین لازم است از ظرفیت های مختلف در جامعه برای ترویج فرهنگ زکات استفاده شود همچنین در حوزه زکات انجام کارهای معرفتی لازم است.

وی یادآورشد: مخاطبان پیام مقام معظم رهبری مسئولان اجرایی، مسئولان قانونگذاری و مسئولان فرهنگی است که شایسته است رهنمودهای معظم له در سیاست گذاری و اجرا مورد توجه قرار گیرد.