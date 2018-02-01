علیرضا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه ۲۲ پروژه بنیاد مسکن بااعتباری بالغ‌بر ۴۱ هزار و ۷۶۶ میلیون ریال طی دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد، ابراز داشت: یک طرح شامل به سازی و اصلاح معابر روستای آبخوری سمنان، ۱۱ طرح در شاهرود، سه طرح در دامغان، سه طرح در مهدی‌شهر، چهار طرح در میامی اجرایی می‌شود.

وی بابیان اینکه بیشترین پروژه‌های انجام‌شده طی دهه فجر در حوزه بنیاد مسکن اصلاح و بهسازی معابر روستایی را شامل می‌شود، افزود: جدول‌گذاری به طول ۵۲۰ متر، زیرسازی ۱۳ هزار و ۸۵۰ مترمربع، آسفالت ۷۸ هزار و ۶۵۰ مترمربع، جداره سازی ۱۵۰ مترمربع، سنگ‌فرش یک هزار و ۹۵۰ مترمربع در روستاهای استان سمنان صورت گرفته است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان بابیان اینکه طی دهه فجر سند مالکیت به مردم روستاهای قلعه‌نو خرقان، مجن، کلاته خیج، رودیان شاهرود و محمدآباد دامغان اعطا می‌شود، ابراز داشت: سالانه حدود دو هزار جلد سند در استان با همکاری اداره ثبت‌اسناد و بنیاد مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت صادر می‌شود.

فلاحی در ادامه تصریح کرد: از ابتدای شروع طرح سنددار کردن روستاها تاکنون بیش از ۳۷ هزار جلد سند در روستاها و دو هزار و ۳۰۰ جلد سند در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر در استان سمنان صادرشده است.

وی همچنین با بیان اینکه طی دهه فجر عملیات اجرایی پروژه هشت واحدی توسط خیران مسکن‌ساز در کلاته رودبار دامغان آغاز می‌شود، گفت: این واحدها که بیشتر متقاضیان آن را افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند در زیربنای ۷۵ مترمربع ساخته خواهد شد.