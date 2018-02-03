بازداشت سارق، هنگام فرار از منزل یک شهروند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "اسماعیل افشاری اقدم" ضمن تشریح این خبر، گفت: با شکایت یکی از شهروندان ساکن محدوده غیاثی در خصوص حضور سارق در منزلش، تیمی از ماموران این کلانتری برای دستگیری سارق به محل اعزام شدند.

وی افزود: زمانی که ماموران به محل رسیدند، سارق مذکور سعی داشت از خانه فرار کند که بلافاصله با ماموران روبرو شده و در همان محل دستگیر شد.

این مقام انتظامی عنوان داشت: سارق که تبعه خارجی بود، توسط ماموران به کلانتری منتقل شده تحت بازجویی های انجام گرفته به جرم خود مبنی بر سرقت از منزل این شهروندان اعتراف و اذعان داشت که پس از مدتی زاغ زنی اقدام به سرقت از خانه مذکور کرده است، اما طی تماس مالک خانه با پلیس، ناکام مانده و دستگیر شده است.

رئیس کلانتری ۱۱۴ ، اظهار داشت: به این ترتیب، متهم پس از تکمیل پرونده و اعتراف به جرم خود، برای تحقیقات بیشتر پیرامون سرقت های احتمالی دیگر به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد و در بازرسی از خودروی سواری اشت که روبروی خانه مذکور متوقف شده بود، یک عدد ترازو دیجیتال، یک عدد کیف آچارآلات، یک کیف دستی حاوی مبلغ ۳۰۰۰۰۰ریال وجه نقد، سه عدد انگشتر طلا و تعدادی لوازم خرد منزل کشف شد.