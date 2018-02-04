شیر پروبیوتیک با کاهش عوارض بارداری همراه است

به گزارش خبرنگار مهر، باکتری های خوب موجود در شیر پروبیوتیک غالبا حاوی خواص متعددی برای سلامت هستند. مطالعه جدید محققان دانشگاه ساهلگرنسکا گوتنبرگ سوئد نشان می دهد زنان بارداری که شیر حاوی باکتری های پروبیوتیک می نوشند کمتر با زایمان زودرس یا پره اکلامپسی (فشارخون بالا در بارداری) مواجه می شوند.

البته به گفته محققان زمان مصرف شیر پروبیوتیک بسیار مهم است. زنانی که شیر پروبیوتیک در اوایل بارداری شان نوشیده بودند، ۲۱ درصد کمتر زایمان زودرس داشتند. به گفته محققان این تاثیر در مورد زنانی که قبل یا بعد از بارداری چنین شیری نوشیده بودند وجود نداشت.

در مورد عارضه پره اکلامپسی هم، ۲۰ درصد کاهش در مورد زنانی که اواخر بارداری شان شیر پروبیوتیک نوشیده بودند مشاهده شد، و در زنانی که در ابتدای شروع بارداری یا قبل از بارداری این شیر را مصرف کرده بودند مشاهده نشد.

مهسا نوردویست، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «مصرف محصولات شیر پروبیوتیک در طول اوایل بارداری ریسک زایمان زودهنگام را کاهش می دهد و مصرف این محصولات در طول نیمه آخر بارداری احتمالا ریسک فشارخون بالا در طول بارداری را کاهش می دهد.»

تیم تحقیق داده های بیش از ۷۰ هزار بارداری را در نروژ بررسی کردند. این مطالعه بلندمدت از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ را شامل می شد.

به گفته نوردویست، «هر دو عارضه پره اکلامپسی و زایمان زودهنگام بواسطه میزان بالا التهاب در بدن روی می دهد. از اینرو به نظر می رسد پروبیوتیک ها موجب کاهش التهاب و در نهایت این خطرات می شوند.»

البته وی تاکید می کند که هنوز تاثیر مصرف پروبیوتیک برای پیشگیری از این عوارض بارداری به اثبات نرسیده و نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه است.