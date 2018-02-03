به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،دبیر ستاد بزرگداشت دهه فجر وزارت جهاد کشاورزی با اعلام این خبر افزود: ۲۲۶۲ پروژه از این پروژه ها مربوط به زیربخش آب و خاک،۳۲۱ پروژه مرتبط با زیربخش دام و دامپزشکی،۲۷۲ پروژه در زمینه صنایع،۲۷۱ پروژه مربوط به حوزه تولیدات گیاهی،۱۵۶ پروژه در زمینه شیلات و آبزی پروری،۱۴۹ پروژه منابع طبیعی و ۸۰ پروژه مربوط به سایر حوزه های بخش کشاورزی است که در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

شاهرخ رمضان نژاد در ادامه به مناسبت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، برخی دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی در دولت تدبیر و امید را تشریح کرد.

وی با بیان این که وزارت جهاد کشاورزی در دولت های یازدهم و دوازدهم با توجه به وضعیت اقلیمی کشور،راهبرد «بهره وری» را اولویت سیاست ها و برنامه های توسعه بخش کشاورزی تعیین کرده است،تصریح کرد:با اتخاذ راهبرد «بهره وری» همزمان با افزایش تولیدات بخش کشاورزی،درآمد و معیشت کشاورزان،روستاییان و بهره برداران این بخش در دولت تدبیر و امید بهبود یافته است.

رشد مستمر ۵ درصدی بخش کشاورزی

دبیر ستاد بزرگداشت دهه فجر وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که ۱۹ درصد اشتغال کشور از طریق تولید مواد خام در بخش کشاورزی ایجاد می شود، متوسط رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در چهار سال گذشته را حدود ۵ درصد و مستمر اعلام کرد و افزود: بخش کشاورزی از ارزش افزوده کسب و کار کشور نزدیک به ۳۲.۵ درصد و از کل ارزش صادرات غیرنفتی کشور حدود ۲۰ درصد (یک پنجم) سهم دارد.

افزایش ۲۱ میلیون تنی تولیدات کشاورزی و بهبود درآمد و معیشت بهره برداران

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،افزایش ۲۱ میلیون تنی تولیدات کشاورزی در چهار سال اخیر را از جمله دستاوردهای اتخاذ راهبرد «بهره وری» در بخش کشاورزی عنوان و تصریح کرد:تأمین و توزیع نهاده های باکیفیت از جمله بذور اصلاح شده،پربازده و مقاوم، کودهای استاندارد، نوسازی و توسعه ناوگان ماشینی بخش کشاورزی،توسعه تعاملات بین المللی و پژوهش های کاربردی کشاورزی،ارایه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره‏ای و انتقال فناوری های نوین به مزارع، مبارزه به موقع با آفات و بیماری‏ها از جمله عوامل موثر بر افزایش عملکرد تولید محصولات کشاورزی بوده است.

وی خاطرنشان کرد:با افزایش تولید و رونق کشاورزی، درآمد بهره برداران بخش کشاورزی افزایش و معیشت کشاورزان و روستاییان در این مدت بهبود یافته است.

خوداتکایی کشور در تولید شکر

رمضان نژاد با بیان این که با توسعه کشت پاییزه،ضمن افزایش بهره وری و صرفه جویی در مصرف آب،تولید چغندرقند امسال به ۸ میلیون تن افزایش یافته است،تصریح کرد: امسال کشور به رکورد ۱.۹ میلیون تنی تولید شکر دست یافته و با توجه به ذخایر موجود،در سال ۹۷ از واردات شکر بی نیاز هستیم و با ادامه این روند، پس از گندم، بزودی در تولید شکر نیز خوداتکا می شویم.

وی خاطرنشان کرد: بهره وری آب در تولید محصول شکر به ازای مصرف یک مترمکعب آب نیز از ۲۰۰ گرم به ۶۰۰ گرم افزایش یافته است.

رشد ۳ برابری تولید دانه های روغنی

دبیر ستاد بزرگداشت دهه فجر وزارت جهاد کشاورزی از اجرای برنامه توسعه کشت دانه‏ های روغنی به منظور کاهش وابستگی کشور به واردات روغن در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: در راستای اصول به زراعی و در تناوب کشت گندم، پیش‏بینی می‏شود تولید دانه ‏های روغنی در سال زراعی جاری با رشد سه برابری نسبت به سال ۹۲ به ۵۵۰ هزار تن افزایش یابد که با این مقدار تولید، رکورد تولید دانه‏های روغنی در سه دهه گذشته کشور شکسته خواهد شد.

وی اظهار داشت:در برنامه ای ۱۰ ساله، خوداتکایی کشور در روغن از حدود ۱۰ درصد کنونی به ۷۰ درصد افزایش می یابد.

توسعه آبزی پروری به شیوه پرورش در قفس

وی با اشاره به ظرفیت یک میلیون تنی پرورش ماهی در آب های شمال و جنوب کشور به شیوه کشت در قفس، گفت: پرورش ماهی در قفس از طرح های اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی است و تاکنون ۲۵۰ قفس در دریاهای شمال و جنوب و آب های داخلی کشور نصب و در سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۱۶ هزار تن انواع ماهی تولید شده و برای سال جاری نیز تولید ۳۰ هزارتن ماهی هدف گذاری شده است.

افزایش بهره وری آب با توسعه سامانه های نوین آبیاری

دبیر ستاد بزرگداشت دهه فجر وزارت جهاد کشاورزی،توسعه سامانه های نوین آبیاری را از جمله راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی برای بهره وری در مصرف آب اعلام و تصریح کرد: میزان بهره وری ظرف سه سال گذشته از یک کیلوگرم به ازای هر مترمکعب آب به ۱.۲ کیلوگرم در سال ۹۵ رسیده و راندمان کل آبیاری کشور از ۳۷ درصد به ۴۲ درصد افزایش یافته است یعنی ۵ درصد در مصرف آب صرفه جویی شده است.

وی خاطرنشان کرد:از آغاز به کار دولت تدبیر و امید تاکنون ۵۱۰ هزار هکتار از مزارع و باغات کشور به سامانه ‏های نوین آبیاری مجهز و تحویل بهره‏ برداران شده و علاوه بر آن، ایجاد ۱۵۰ هزار هکتار از این نوع سیستم‏ها در دست اجرا می‏باشد که با اتمام آنها، جمع مزارع تجهیز شده در پنج سال اخیر به ۶۶۰ هزار هکتار خواهد رسید.

طرح های شاخص آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان های خوزستان و ایلام،گفت:فاز اول این طرح در سطح ۲۹۵ هزار هکتار اجرا و تحویل بهره برداران شده و با تخصیص آب مورد نیاز،فاز دوم این طرح نیز بزودی آغاز می شود.

وی، طرح ۴۶ هزار هکتاری آبیاری با لوله به دشت سیستان را از دیگر طرح های بزرگ آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت: این طرح تاکنون در ۱۰ هزار هکتار از اراضی سیستان اجرا و به بهره برداران تحویل شده است.

رمضان نژاد، احداث عملیات شبکه‏ های آبیاری و زهکشی در سطح ۲۲۷ هزار هکتار از اراضی ۱۰ استان غربی و شمال غربی کشور را از دیگر طرح های شاخص وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آب و خاک ذکر کرد و افزود: تا پایان آذر ماه سال جاری عملیات اجرایی ۱۱۰ هزار هکتار از این طرح به اتمام رسیده است.

سرمایه گذاری ۵۵۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه مکانیزاسیون

دبیر ستاد بزرگداشت دهه فجر وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سرمایه گذاری ۵۵۰۰ میلیارد تومانی برای نوسازی و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در دولت تدبیر و امید گفت:در دولت های یازدهم و دوازدهم با ورود بیش از ۸۱ هزار دستگاه تراکتور و ۷۷۰۰ دستگاه انواع کمباین و ۱۸۵ هزار دستگاه انواع ادوات کشاورزی به عرصه های بخش کشاورزی،ضریب مکانیزاسیون کشاورزی از ۱.۱ اسب بخار در سال ۹۲ به ۱.۶۲ اسب بخار در هکتار افزایش یافته است.

مزیت های توسعه کشت های گلخانه ای

رمضان نژاد با اشاره به شرایط اقلیمی و مزیت های کشت در محیط های بسته و مدیریت شده،توسعه گلخانه ها را از برنامه های مصوب وزارت جهاد کشاورزی در اقتصاد مقاومتی برشمرد و اظهار داشت:افزایش ۱۰ برابری تولید،کاهش ۹۰ درصدی مصرف آب و همچنین اشتغالزایی ۱۰ نفر با احداث هر هکتار گلخانه از جمله مزایای این طرح است.

وی افزود: با افزایش ۳۵۰۰ هکتاری،سطح گلخانه‏ های کشور از ۸۸۰۰ هکتار در سال ۱۳۹۲ به ۱۲ هزار و ۳۰۰ هکتار در سال جاری رسیده و اجرای این طرح منجر به ایجاد ۳۵ هزار شغل مستقیم و بویژه دانش آموختگان کشاورزی و همچنین ایجاد ۶۰ هزار شغل غیرمستقیم شده است.

رشد ۵۰ درصدی صنایع فرآوری و سردخانه ها

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که از ابتدا تا پایان سال ۱۳۹۱ تعداد ۶۸۰۸ بنگاه با ظرفیت جذب ۳۲ میلیون و ۲۷۰ هزارتن مواد خام کشاورزی احداث و فعالیت داشتند، یادآور شد: در دولت یازدهم با افزایش تعداد ۲۲۶۵ بنگاه با ظرفیت ۱۴ میلیون و ۹۰۸ هزار تن به میزان ۴۶ درصد ظرفیت قبلی به ظرفیت جذب مواد خام محصولات کشاورزی در صنایع تبدیلی و مواد غذایی کشور اضافه شده است.

وی افزود:از ابتدا تا پایان سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۰۹۴ سردخانه برای محصولات کشاورزی با ظرفیت ۲ میلیون و ۶۳۹ هزارتن احداث و فعالیت داشتند، اما در دولت یازدهم با افزایش تعداد ۵۰۲ سردخانه با ظرفیت ۱ میلیون و ۳۳۹ هزارتن معادل ۵۱ درصد ظرفیت سردخانه‏ های قبلی به ظرفیت سردخانه‏ های کشور اضافه شده است.