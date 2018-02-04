عریقات: نتانیاهو دیدار با عباس در مسکو را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، صائب عریقات دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) در گفتگو با خبرنگاران عنوان داشت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را در مسکو زیر نظر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رد کرد.

وی در ادامه افزود: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می خواهد تمام قطعنامه های شورای امنیت در خصوص حل و فصل مسأله فلسطین را زیر پا بگذارد. سخنان نیکی هیلی نماینده این کشور در شورای امنیت به مثابه کودتا علیه نظام سیاسی فلسطین است. سخنان هیلی علیه عباس وقاحت و گستاخی سیاسی به شمار می آید.

پیشتر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرده بود که محمود عباس آمادگی دیدار با بنیامین نتانیاهو را در روسیه دارد. بر اساس این خبر لاوروف اعلام کرده که مسکو بعد از بررسی منافع فلسطینی ها و اسرائیلی ها پیشنهاد داده تا نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس در روسیه بدون هیچ پیش شرطی با یکدیگر دیدار داشته باشند. وزیر خارجه روسیه تأکید کرده بود که بر اساس برداشت او، محمود عباس آمادگی برگزاری چنین دیداری را دارد. وی تأکید کرد که روسیه در آینده نزدیک ارتباط هایی با مسئولان فلسطینی و مسئولان اسرائیلی در این زمینه خواهد داشت.