افزایش همکاری های نظامی میان صهیونیستها و امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، روزنامه صهیونیستی معاریو گزارش داد که روابط میان رژیم صهیونیستی و امارات در زمینه های نظامی در حال تقویت است.

در این گزارش بنا به اطلاعات منتشر شده از سوی مجله فرانسوی «اینتلیجنس آن لاین» آمده است که ۲ شرکت صهیونیستی «البیت» و «ایروناتیکس» با ابوظبی برای تجهیز آن به پهپادها همکاری می کنند.

این روزنامه در ادامه نوشت: ابوظبی این نوع پهپادها را به مصر و لیبی نیز وارد کرده است. روابط نظامی اسرائیل و امارات به جایی رسیده که تل آویو سیستم های دفاعی برای حفاظت از چاه های نفتی به امارات داده است.

«افی لئومی» یکی از تاجران صهیونیست بسیار با نفوذ در ابوظبی است که فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به وی برای اجرای این معاملات نظامی کمک کرده است. همچنین «کوخافی» یکی از تاجران صهیونیست چندین تن از فرماندهان نظامی سابق صهیونیست را با یک پرواز خاص به ابوظبی فرستاد تا این معاملات صورت پذیرد.