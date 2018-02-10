مهدی سعدی تدوینگر فیلم سینمایی «شعله ور» ساخته حمید نعمت الله که در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این اثر گفت: خوشحالم که در فیلم سینمایی «شعله ور» حضور داشتم زیرا تدوین این فیلم را درست در زمانی که به عنوان تدوینگر مستقل کارم را آغاز کرده بودم، برعهده گرفتم از همین رو این موضوع را سعادت کاری خودم می دانم. مونتاژ «شعله ور» یکی از سخت ترین کارهایم بود زیرا با حجم زیادی از متریال روبرو بودیم ضمن اینکه نوع دکوپاژ و نوع اتمسفر داستان کار را برایم سخت می کرد.

وی با اشاره به کند بودن روند داستان بیان کرد: آنچه که به عنوان شروع، وسط و پایان در فیلم اتفاق می افتد در مرحله فیلمنامه ترسیم شده بود از همین رو ذات و لحن فیلم اساسا کند است زیرا ما با یک فیلم اکشن روبرو نیستیم بلکه به تماشای فیلمی می نشینیم که ذات آن درونگرا است به همین ترتیب اتمسفر و جغرافیایی که قصه در آن رخ می دهد به هر ترتیبی در اختیار محتوای فیلم است از سوی دیگر «شعله ور» به نوعی یک فیلم تک پرسوناژ است و همین موضوع روی داستان تاثیر می گذارد اساسا با این وجود این فیلم همین شکل است و همین موضوعات باعث می شود که فکر کنیم فیلم طولانی است. این را هم باید بگویم که ما با نسخه طولانی تری در تدوین روبرو بودیم که آن را پالایش کردیم و به این نسخه رسیدیم. با این وجود می شود به این فکر کرد که در اکران عمومی کوتاه تر شود.

سعدی اظهار کرد: طبقه بندی مخاطب در این اثر پیش بینی شده است از همین رو شاید مخاطبی که دوست دارد یک فیلم پرانرژی را دنبال کند ممکن است «شعله ور» حوصله اش را سر ببرد ولی فکر می کنم مخاطبِ فیلم بین و کسی که سینما را به شکل جدی دنبال می کند، متوجه می شود که «شعله ور» یک فیلم قابل تامل و محترم است.

این تدوینگر با اشاره به موضوع اثر که درباره حسادت است، گفت: این فیلم به این شکل است که باید مخاطب با خود کلنجار برود و با شخصیت اصلی همذات پنداری کند البته نه به این معنی که اذیت شود ولی فکر می کنم اگر مخاطب تحت تاثیر قرار بگیرد و اذیت شود به نظرم ماموریت «شعله ور» به درستی انجام شده است.

وی در پایان با اشاره به فیلمبرداری بلندمدت این اثر بیان کرد: بخش تهران این فیلم به صورت یکپارچه فیلمبرداری شد و به محض پایان یافتن فیلمبرداری در این تهران، گروه به زاهدان و زابل رفتند بنابراین تنها فاصله زمانی که در فیلمبرداری این اثر رخ داد مربوط به سکانس زیر آب بود که در پاییز امسال انجام شد البته همان سکانس هم مستقل بود و زمانی از ما نگرفت.