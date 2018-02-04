بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی فیروزآبادی سال آینده افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ناصری پور ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح کلینیک تخصصی بیمارستان فیروزآبادی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مساحت این پروژه بیش از ۴۶۰۰ متر مربع است، که ۴۸ کلینیک تخصصی و فوق تخصصی و ۱۰ یونیت دندان پزشکی که ۵ یونیت فعال است، در این مکان پیش بینی شده است.

وی افزود: این پروژه جزو پروژه های طرح تحول سلامت و با اعتبارات این طرح و نیز بخشی از اعتبارات شهرستانی آماده شده است و امیدواریم سال آینده شاهد افتتاح بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی فیروزآبادی نیز باشیم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان این که در صورت تامین اعتبار شاهد افزایش شاخص های سلامت در ری خواهیم بود، گفت: تاکنون برای این کلینیک بالغ بر ۱۰ میلیارد اعتبار هزینه شده است.

بر اساس این گزارش ظهر یکشنبه و با حضور حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ،محمدحسین مقیمی استاندار تهران،احمد تواهن معاون عمرانی استانداری ،جمالی پور فرماندارویژه شهرستان ری بهره برداری از کلینیک تخصصی و فوق تخصصی مرکز آموزشی و درمانی فیروزآبادی در شهرستان ری آغاز شد.