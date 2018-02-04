به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، کارگاه‌های تخصصی «استراتژی اقیانوس آبی با رویکرد صنعت گردشگری» توسط مجید گلپایگانی، «عکاسی در مطالعات مردم شناسی؛ اصول حرفه‌ای و تخصصی» توسط محسن جعفری تهرانی و «روش مطالعات مردم شناسی» توسط علیرضا حسن زاده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

مجید گلپایگانی در کارگاه تخصصی «استراتژی اقیانوس آبی با رویکرد صنعت گردشگری» گفت: «خلق اقیانوس آبی راهی برای بی‌رقیب ساختن تجارت و تاکید بر نوآوری در حوزه صنعت گردشگری است.»

او با معرفی چارچوب و ابزارهای تحلیلی اقیانوس آبی و معرفی اقیانوس قرمز حوزه‌ای که رقابت و نبرد بر سر قیمت و جنگیدن انسان‌ها با یکدیگر برای دست یابی به حداکثر سود است، به بررسی تدوین استراتژی اقیانوس آبی و اجرای استراتژی‌هایی در پژوهش‌های تحقیقاتی مانند شرکت سیرک آفتاب و پلیس نیویورک آن پرداخت و بر اساس همین رویکرد و اهمیت مطالعاتی و کاربردی آن به معرفی نمونه‌هایی در بررسی و تحلیل جایگاه صنعت گردشگری ایران و جهان و برای مثال توضیح و مقایسه گردشگری در مالزی، ایران و ترکیه پرداخت.

محسن جعفری تهرانی از انجمن میراث‌فرهنگی شهرستان تیران و کَرون در کارگاه «عکاسی در مطالعات مردم‌شناسی؛ اصول حرفه‌ای و تخصصی» بعد از معرفی مقدماتی از عکاسی و تاریخچه آن به بررسی مبانی زیباشناسی عکاسی به عنوان هنری که می‌تواند مکمل دیگر هنرها باشد به نقش و اهمیت عکاسی در مطالعات مردم‌شناسی پرداخت.

او در بخش دوم کارگاه به صورت حرفه‌ای و عملی به معرفی و نمایش عکس‌های مردم‌شناختی پرداخت و موارد کاربردی و اصلاحی در عکس‌های مردم‌شناسی را برای بهبود کار مردم شناسانی که به میدان تحقیق می‌روند بیان کرد.

علیرضا حسن زاده نیز در کارگاه «روش مطالعات مردم‌شناسی» سومین کارگاه از سلسله گارگاه‌های پژوهشکده مردم‌شناسی به معرفی و بررسی آخرین روش‌های مطالعاتی مردم شناسی پرداخت.

رئیس پژوهشکده مردم‌شناسی با طرح پرسش چرا روش اصلی مطالعات انسان‌شناسی روش میدانی است کارگاه را با روش گفتگو ما بین شرکت‌کنندگان در کارگاه آغاز کرد.

او با بیان معرفت‌شناسی انسان‌شناسی از اهمیت خود و دیگری در این مطالعات گفته و بر انسان‌شناسی به مثابه دانشی بین الاذهانی تاکید کرد و به معرفی روش های مختلف مطالعات مردم‌شناسی مانند قوم‌نگاری تطبیقی، خود قوم‌نگاری، قوم‌نگاری چند میدانی و ارزیابی مردم‌نگارانه سریع، انواع گفتگو، مصاحبه ساختار یافته و نیافته و مصاحبه پرداخت و این موارد را تشریح کرد.

او انسان‌شناسی ایرانی را انسان‌شناسی ملی دانست و بر این نکته تایید کرد که در مطالعات میدانی باید ترکیب افق‌های ادراکی را مورد توجه قرار داد.

کارگاه‌های علمی دیگری از سوی پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشکری و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از تاریخ ۱۱ بهمن تا ۱۴ اسفند ۹۶ در پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار خواهد شد که علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از نحوه شرکت در آن‌ها به سایت پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردگشری مراجعه کنند.