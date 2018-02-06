پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار استقلال برابر ذوب‌آهن گفت: بازی برای دو تیم بسیار حساس بود، هر دو تیم به دنبال جایگاه بهتری در جدول بودند و این مسئله حساسیت را بیشتر کرده بود.

وی تأکید کرد: استقلال در نیمه اول عالی بازی کرد، حریف را پرس و به گل هم دست پیدا کرد و اجازه نداد ذوب‌آهن به دروازه آنها نزدیک شود، اما در نیمه دوم قلعه‌نویی سریع دست به تغییراتی زد و این تغییرات برای او مثبت بود، سوار بازی شد و توانست دو گل به ثمر برساند و حالا شفر باید پاسخگو باشد که چرا نتوانست در مسائل فنی این دیدار موفق باشد.

سرمربی پیشین استقلال تصریح کرد: استقلال در نیمه دوم تنها به دنبال حفظ نتیجه بود و شفر فقط به دنبال کسب یک امتیاز از این دیدار بود، البته او تعویض‌هایی هم انجام داد که مشخص نبود به چه دلیل این کار را انجام داده است. به عنوان نمونه، پادوانی وارد زمین شد اما تا پایان بازی، جایگاه او در زمین مشخص نبود و کسی نفهمید که او به چه دلیل وارد زمین شده و هیچ اثری از او در داخل زمین دیده نشد.

مظلومی در پاسخ به این سؤال که استفاده از دو بازیکن پا به سن گذاشته که روی گل دوم هم مقصر بوده‌اند، گفت: من موافق این موضوع نیستم که آنها پا به سن گذاشته هستند. وقتی یک تیم گل می‌خورد، همه مقصر هستند؛ چرا باید اجازه داده شود هافبک حریف به راحتی سانتر کند و مهاجم بدون هیچ مزاحمی توپ را وارد دروازه کند. وقتی یک تیم گل می‌خورد، همه مقصر هستند؛ بنابراین نمی‌توانیم تقصیرها را به گردن خسرو حیدری بیندازیم و بگوییم او عامل گل خوردن استقلال شده است.

وی در ادامه گفت: نبود جباروف هم در شکست استقلال کاملاً مشهود بود، در بازی‌هایی که این بازیکن حضور ندارد، استقلال نتوانسته پیروز شود، او یک هافبک خوش‌فکر، جنگنده و بازی‌ساز است و یکی از بهترین زننده‌های ضربات ایستگاهی است و امیدوارم در بازی مقابل سپیدرود بتواند به میدان برود.

مظلومی در خصوص دیدار روز پنجشنبه آبی‌پوشان برابر سپیدرود رشت گفت: سپیدرود یک تیم ریشه‌دار و قدیمی است. از بازیکنان جوانی سود می‌برد و مربی خوبی به نام علی کریمی دارد و مطمئناً در تهران با تمام توانش مقابل استقلال قرار خواهد گرفت تا به امتیاز لازم دست پیدا کند، اما آبی‌پوشان که نتوانستند مقابل ذوب‌آهن نتیجه قابل قبولی کسب کنند، به دنبال پیروزی برابر این تیم هستند تا بتوانند موقعیت خود را در جدول بهبود ببخشند و حالا باید ببینیم شفر برای ۸ بازی باقی‌مانده چه برنامه‌ای دارد تا بتواند استقلال را به جایگاه واقعی‌اش برساند.

سرمربی پیشین استقلال در خصوص آشتی امیر قلعه‌نویی با سید مهدی رحمتی گفت: سرمربی استقلال بودم که این دو در اوایل بازی با یکدیگر به مشاجره پرداخته و قهر کردند، اما خوشحالم بعد از چند سال کینه‌ها را دور ریخته و با یکدیگر آشتی کردند و باید بدانیم که عمر کوتاه است و نباید نسبت به یکدیگر کینه داشته و گذشت یکی از بهترین اعمال انسان‌ها است و امیدوارم دیگر شاهد چنین اتفاقی در میادین فوتبال نباشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از همه هواداران هم تشکر می‌کنم که استقلال را در اصفهان تنها نگذاشتند و امیدوارم در هشت بازی باقی‌مانده و فینال جام حذفی هم از تیمشان حمایت کرده تا این تیم بتواند جام حذفی را بالای سر ببرد.