  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۰۹

رئیس آموزش و پرورش جاسک:

چهار دبستان یک کلاسه در روستاهای محروم جاسک افتتاح شد

چهار دبستان یک کلاسه در روستاهای محروم جاسک افتتاح شد

جاسک - رئیس آموزش و پرورش جاسک گفت:همزمان با دهه فجر چهار مدرسه یک کلاسه در مناطق صعب العبور روستاهای محروم جاسک افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی رخ سفید صبح سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه های آموزش و پرورش جاسک، گفت: باتوجه به اینکه پوشش حداکثری تحصیلی،توسعه فضای آموزشی،توجه به دانش آموزان محروم وانسداد بیسوادی از برنامه های مهم آموزش و پرورش است در ششمین روز از دهه فجر چهار مدرسه یک کلاسه در منطقه صعب العبور درروستاهای محروم شهرستان جاسک افتتاح شد.

رخ سفید بیان داشت: با جمع آوری مدارس کپری وساخت مدارس نوساز خوشحالی را در بین دانش آموزان ومردم این روستاها تقسیم کرده تا بتوانند از استانداردهای آموزشی مطلوبی بهره مند شوند.

وی گفت: این مدارس که در روستاهای تنگدف، تنگ گیشدان، دسکی وسیرجا وبا اعتباری بالغ بر۲۸۰میلیون تومان ساخته شده اند و باحضور مدیران شهرستانی افتتاح ودر این ایام به دانش این روستاها برای ادامه تحصیل هدیه شدند.

گفتنی است از آنجایی که روستاهای این شهرستان از محرومیت ها و کمبودهای زیادی بهره مند هستند، دولت و مسئولان عزم خود را جزم کرده تا در راستای محرومیت زدایی وخدمات دولتی بخش اعظمی ازاین مشکلات را بکاهند.

شهرستان جاسک یکی از مناطق مهم و استراتژیک در جنوب شرقی کشور و هرمزگان است که باتوجه به موقعیت آن،توجه مسئولان هم برای محرومیت زدایی بیش از پیش بوده که در این راستا ایفای نقش دولت در این منطقه چشمگیر بوده است.
 

کد مطلب 4220030

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها