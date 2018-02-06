چهار دبستان یک کلاسه در روستاهای محروم جاسک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی رخ سفید صبح سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه های آموزش و پرورش جاسک، گفت: باتوجه به اینکه پوشش حداکثری تحصیلی،توسعه فضای آموزشی،توجه به دانش آموزان محروم وانسداد بیسوادی از برنامه های مهم آموزش و پرورش است در ششمین روز از دهه فجر چهار مدرسه یک کلاسه در منطقه صعب العبور درروستاهای محروم شهرستان جاسک افتتاح شد.
رخ سفید بیان داشت: با جمع آوری مدارس کپری وساخت مدارس نوساز خوشحالی را در بین دانش آموزان ومردم این روستاها تقسیم کرده تا بتوانند از استانداردهای آموزشی مطلوبی بهره مند شوند.
وی گفت: این مدارس که در روستاهای تنگدف، تنگ گیشدان، دسکی وسیرجا وبا اعتباری بالغ بر۲۸۰میلیون تومان ساخته شده اند و باحضور مدیران شهرستانی افتتاح ودر این ایام به دانش این روستاها برای ادامه تحصیل هدیه شدند.
گفتنی است از آنجایی که روستاهای این شهرستان از محرومیت ها و کمبودهای زیادی بهره مند هستند، دولت و مسئولان عزم خود را جزم کرده تا در راستای محرومیت زدایی وخدمات دولتی بخش اعظمی ازاین مشکلات را بکاهند.
شهرستان جاسک یکی از مناطق مهم و استراتژیک در جنوب شرقی کشور و هرمزگان است که باتوجه به موقعیت آن،توجه مسئولان هم برای محرومیت زدایی بیش از پیش بوده که در این راستا ایفای نقش دولت در این منطقه چشمگیر بوده است.
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