چهار دبستان یک کلاسه در روستاهای محروم جاسک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی رخ سفید صبح سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه های آموزش و پرورش جاسک، گفت: باتوجه به اینکه پوشش حداکثری تحصیلی،توسعه فضای آموزشی،توجه به دانش آموزان محروم وانسداد بیسوادی از برنامه های مهم آموزش و پرورش است در ششمین روز از دهه فجر چهار مدرسه یک کلاسه در منطقه صعب العبور درروستاهای محروم شهرستان جاسک افتتاح شد.

رخ سفید بیان داشت: با جمع آوری مدارس کپری وساخت مدارس نوساز خوشحالی را در بین دانش آموزان ومردم این روستاها تقسیم کرده تا بتوانند از استانداردهای آموزشی مطلوبی بهره مند شوند.

وی گفت: این مدارس که در روستاهای تنگدف، تنگ گیشدان، دسکی وسیرجا وبا اعتباری بالغ بر۲۸۰میلیون تومان ساخته شده اند و باحضور مدیران شهرستانی افتتاح ودر این ایام به دانش این روستاها برای ادامه تحصیل هدیه شدند.

گفتنی است از آنجایی که روستاهای این شهرستان از محرومیت ها و کمبودهای زیادی بهره مند هستند، دولت و مسئولان عزم خود را جزم کرده تا در راستای محرومیت زدایی وخدمات دولتی بخش اعظمی ازاین مشکلات را بکاهند.

شهرستان جاسک یکی از مناطق مهم و استراتژیک در جنوب شرقی کشور و هرمزگان است که باتوجه به موقعیت آن،توجه مسئولان هم برای محرومیت زدایی بیش از پیش بوده که در این راستا ایفای نقش دولت در این منطقه چشمگیر بوده است.

