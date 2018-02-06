سامانه دادور و فیبر نوری خانگی استان سمنان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی کابینه دوازدهم در نخستین برنامه کاری خود پس از ورود به استان سمنان در رأس هیئتی، با حضور در استانداری سمنان در آیین افتتاح سامانه دادور و فیبر نوری خانگی استان، شرکت کرد.
در این مراسم که با حضور استاندار و مسئولان استانی و شهرستانی به میزبانی استانداری سمنان برگزار شد، از سامانه دادور رونمایی شد.
سامانه دادور یا سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسبوکار، از سوی وزارت اقتصاد و دارایی تاکنون در برخی استانها مانند آذربایجان شرقی و البرز افتتاحشده و وظیفه تسهیل در فضای کسبوکار و اعطای مجوزهای این حوزه را دارد.
این سامانه در کنار سامانههای یاور و سام باهدف تسریع و تسهیل صدور مجوزهای کاری و باهدف اشتغالزایی و انگیزه بخشی به فعالان کسبوکار از امروز در استان سمنان رسماً به بهرهبرداری میرسد.
استاندار سمنان در حاشیه این مراسم بابیان اینکه آموزشهای لازم برای کاربری سامانه دادور در استان صورت گرفته است، گفت: این سامانه میتواند پاسخگوی مشکلات دریافت مجوزهای کار و کسب باشد.
سید شهابالدین چاووشی بیان کرد: طبق قانون، ازاینپس شکایاتی که در سامانه دادور کشور ثبت میشود به سه بخش تقسیمشده که یک بخش آن به استان سمنان میآید و مدیران مربوطه باید طی هفت روزبه این شکایات پاسخ دهند که این امر قطعاً تسریع درروند اشتغالزایی را به همراه دارد.
در این مراسم همچنین فیبر نوری خانگی استان سمنان که از سال ۹۲ تاکنون در حال نصب است، با حضور وزیر اقتصاد راهاندازی شد، این سامانه امکان استفاده بهتر و باکیفیتتر از شبکه ارتباطات و اطلاعات را به کاربران میدهد.
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