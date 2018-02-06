کاهش ۸ درصدی نرخ بیکاری در دستور کار دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان در نشست اقتصاد مقاومتی سمنان که بعدازظهر سه‌شنبه به میزبانی استانداری برگزار شد، ضمن بیان اینکه کاهش نرخ بیکاری در دستور کار است و امیدواریم این رقم از ۱۲ درصد به هشت درصد برسد، تأکید کرد: در این زمینه کارهای بسیار خوبی توسط دولت و مجلس صورت گرفته که امیدواریم به‌زودی شاهد تحقق این امر باشیم.

وی افزود: یکی از تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش نرخ بیکاری این است که مجلس یک و نیم میلیارد دلار اعتبارات با سود شش درصد را به روستاها اختصاص دهد که تزریق این رقم، معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان قطعاً باعث تحول در حوزه اشتغال روستایی در بخش‌های مختلف می‌شود.

عضو کابینه دوازدهم بابیان اینکه دولت برای کارآفرینی و اشتغال ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده است، تأکید کرد: مجموع این اقدامات ما را به کاهش نرخ بیکاری و رسیدن به عدد هشت درصد، امیدوار می‌کند.

کرباسیان با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های موجود کشور به‌خوبی بهره گرفت، تأکید کرد: ظرفیت‌های فراوانی برای اشتغال‌زایی در کشور وجود دارد که طبق گفته رئیس‌جمهور، ایجاد ۲۰۰هزار شغل فقط در حوزه فضای مجازی طی دو گذشته نمونه این امر است.

وی افزود: برای اشتغال‌زایی همچنین پتانسیل‌های بسیار خوب و قابل‌توجهی در استان سمنان وجود دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به انرژی‌ها نو، صنعت و معادن در کنار گردشگری اشاره کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه توقع است که مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی با سرعت بیشتری انجام و برگزاری آن منوط به حضور وزیران و اعضای کابینه نباشد، تأکید کرد: همه قوا باید کمک کنند تا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تحقق عینی پیدا کند چراکه تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی جز در سایه همراهی و همدلی همه مسئولان میسر نیست.

کرباسیان بابیان اینکه اقتصاد مقاومتی، تسهیل در شرایط سرمایه‌گذاری را نیز شامل می‌شود، تأکید کرد: در بحث جذب سرمایه‌گذار باید بتوانیم منطقه‌ای را الگو قرار داده و در این راستا تبادل داده‌ها از طریق دولت الکترونیک به انجام رسد تا مزیت‌های سرمایه‌گذاری در هر بخش تعیین شود و در این صورت است که می‌توانیم شاهد جذب سرمایه‌گذار باشیم.

وی افزود: استان سمنان دارای ظرفیت خوب معادن است اما در این بخش و به‌منظور حل مشکلات باید گزارش جامعی ارائه شود تا بتوانیم به‌طور موردی مشکلات معدن نه در استان سمنان، بلکه در سطح کشور را شناسایی و رفع کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: بخش معدن در اتاق بازرگانی تاکنون بسیار توانمند و فعال عمل کرده اما باید آن را بیش از گذشته تقویت کرد چراکه ظرفیت‌های کلانی در این حوزه وجود دارد.