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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱:۱۰

رحمان رضایی سرمربی تیم فوتبال برق جدید شیراز شد

رحمان رضایی سرمربی تیم فوتبال برق جدید شیراز شد

شیراز _ رحمانی رضایی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال آینده سازان برق جدید شیراز انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آینده سازان برق جدید شیراز پس از اینکه نیم فصل موفقی را با داوود مهابادی در لیگ دسته یک پشت سرگذاشت در تعطیلات نیم فصل مدیران باشگاه با خروج این مربی به همراه چند بازیکن کلیدی موافقت کردند و اسماعیل اسماعیلی هدایت این تیم را بر عهده گرفت.

با شروع نیم فصل دوم وضعیت تیم برق جدید مانند قبل نبود و امتیازهای زیادی را از دست داد تا اینکه مدیریت باشگاه تصمیم به تغییر مربی گرفت و رحمان رضایی به عنوان سرمربی جدید نارنجی پوشان شیراز انتخاب شد.

رحمان رضایی در کارنامه مربیگری خود سابقه دستیاری در تراکتورسازی و راه آهن را دارد.

کد مطلب 4220547

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