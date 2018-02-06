۴ دهه توسعه روستاهای اردبیل/ انقلابی در رفع محرومیت به بار نشست

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ونوس بهنود: تا قبل از انقلاب و تا قبل از استان شدن اردبیل، شاید بتوان گفت روستانشینان با کمترین امکانات و زیرساخت‌ها روزگار می‌گذراندند.

آب روستایی از چاه و چشمه و روشنایی خانه روستایی از چراغ‌نفتی تأمین می‌شد. نه تلویزیونی در کار بود تا از اخبار جهان مطلع شد و نه اینترنتی که مرز دانش بشکند.

گرمای خانه‌های روستایی با بخاری هیزمی یا نفتی تأمین می‌شد و تهیه نفت و هیزم خود معضلی بود که گاهی مدت‌ها وقت را صرف خود می‌کرد.

تمامی مشکلاتی که به بهانه بی‌عدالتی بر سر روستایی آوار شده بود، با ندای انقلاب برچیده شد. انقلابی که برای محرومان و پابرهنگان در مقابل پادشاهی رنگ و لعاب ایستاد و در نهایت نیز با پیروزی خود روح و جان محرومیت را گرفت.

نه تنها در شهرها بلکه عمده تحولات توسعه زیرساخت‌های اردبیل در بعد از انقلاب، در روستاها مشاهده می‌شود.

رشد ۸۴ برابری برق‌رسانی به روستاها

به گفته معاون سیاسی استانداری اردبیل بعد از پیروزی انقلاب شاهد تحول در برق‌رسانی به مناطق هستیم تا جایی که در بخش روستایی رشد ۸۴ درصدی دیده می‌شود.

علی نواداد با بیان اینکه تا قبل از انقلاب اسلامی روشنایی برق در اغلب روستاهای این استان وجود خارجی نداشت، اضافه کرد: امروز حتی برق‌رسانی به روستاهای کمتر از ۱۰ خانوار نیز رسیده است.

در عین حال مدیرعامل توزیع برق استان تأکید کرد: نه تنها تمامی شهرهای استان از نعمت برق برخوردار است بلکه اغلب روستاها برق‌دار شده و امروز تعداد محدودی قشلاقات باقی مانده که با شیوه‌های مختلف در صدد رفع نیاز آن ها هستیم.

حسن محمدی اضافه کرد: حتی برای عشایر استان نیز پنل های خورشیدی تهیه شده که بتوانند برای تأمین برق از آن استفاده کنند.

آب‌رسانی به روستاهای کم برخوردار

در کنار تأمین روشنایی، بعد از انقلاب تحول قابل‌توجه در آب‌رسانی به روستاها و تأمین آب سالم برای شرب و مصارف بهداشتی دیده می‌شود.

به گفته فرامرز به نژاد سرپرست آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل در وضعیت فعلی آب شرب و سالم در اختیار تمامی روستاییان بوده و در روستاهایی که فعلاً شبکه توزیع اجرا نشده نیز آب‌رسانی سیار انجام می‌شود.

طول شبکه توزیع آب قبل از انقلاب ۶۰۹ کیلومتر بود که در حال حاضر به هزار و ۷۸۳ کیلومتر افزایش یافته است وی افزود: سلامت بهداشتی آب به صورت مداوم ارزیابی می‌شود و تاکنون مشکلی در این خصوص مشاهده نشده است.

توسعه شبکه توزیع در شهرها نیز با جهش همراه است. به دلیل رشد محسوس مساحت شهرها، آب‌رسانی در شهرها نیز نیازمند توسعه بوده و به گفته مدیرعامل آب و فاضلاب شهری استان اردبیل به شکل مطلوب نیاز مناطق شهری تأمین شده است.

علی خاک نژاد تصریح کرد: طول شبکه توزیع آب قبل از انقلاب ۶۰۹ کیلومتر بود که در حال حاضر به هزار و ۷۸۳ کیلومتر افزایش یافته است.

وی افزود: خط انتقال آب نیز از ۱۲۱ کیلومتر به ۳۵۵ کیلومتر رسیده و آحاد انشعاب آب از ۸۶ هزار و ۵۴۷ مورد به ۲۵۲ هزار و ۸۵۶ مورد افزایش یافته است.

تنوره گرمای محرومیت‌زدایی در خانه روستایی

چنانکه که ذکر آن رفت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پروژه‌های عمرانی متعدد اجرا شده و توانسته بخشی از نیازهای روستاییان را تأمین کند.

در حوزه گازرسانی به روستاهای استان سردسیر اردبیل این تحولات قابل‌توجه است. بطوریکه به اذعان مدیران اجرایی، در برخی مواقع گازرسانی در مناطق صعب‌العبور انجام شده و با هزینه کرد قابل‌توجه همراه بوده است.

به گفته مدیرعامل توزیع گاز استان اردبیل در وضعیت فعلی تمامی شهرها و ۸۸ درصد خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

فیروز خدایی تصریح کرد: عملیات گازرسانی به ۳۲۰ روستا نیز در حال اجرا است و با تکمیل آن ۹۸ درصد روستاها از این نعمت برخوردار خواهند شد.

وی متذکر شد: تا قبل از انقلاب گازرسانی به روستاهای اردبیل نداشتیم اما بعد از انقلاب همه‌ساله شاهد اجرا و افتتاح پروژه‌های مختلف هستیم.

سد دانش‌اندوزی در روستاها شکست

به غیر از زیرساخت‌های خدماتی ساکنان روستاهای محروم از امکانات دانش‌اندوزی و دست‌یابی به اطلاعات به روز بودند.

نه خطوط تلفن و نه اینترنت و نه حتی زیرساخت‌های ایستگاه تلویزیونی و پوشش دیجیتال فراهم نشده بود تا روستایی بتواند به اطلاعات دسترسی داشته باشد.

تا پایان سال آینده تجهیز ۵۰۰ روستای دیگر به اینترنت در دستور کار قرار گرفته است به گفته مدیرکل فناوری اطلاعات استان اردبیل تا پایان سال ۹۲، حدود ۷۲ روستا به اینترنت پرسرعت مجهز بود که در وضعیت فعلی به ۹۳۵ مورد افزایش یافته است.

بهروز رزمی با بیان اینکه هزار و ۱۶۰۰ روستای دارای سکنه در استان داریم، اضافه کرد: تا پایان سال آینده تجهیز ۵۰۰ روستای دیگر به اینترنت در دستور کار قرار گرفته است.

در عین حال مدیرکل صداوسیمای استان اردبیل نیز به ایجاد ۱۸۰ ایستگاه تلویزیونی اشاره کرد و افزود: توسعه امکانات در روستاها به جد دنبال می‌شود.

علی ملااحمدی با بیان اینکه ۵۰ ایستگاه دیجیتالی شده است، ادامه داد: دیجیتالی کردن سایر ایستگاه‌ها و توسعه خدمات در بخش روستایی در دستور کار است.

با اقدامات صورت گرفته و در دست اجرا امروز در روستاها سدی برای دانش‌اندوزی باقی نمانده است و زیرساخت‌های ایجاد شده به دنبال رفع محرومیت و عمران و آبادانی روستاها بوده و توسعه آن همچنان تداوم دارد.