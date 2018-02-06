اختصاص ۲ میلیارد دلار برای توسعه مترو در کلانشهرها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، محمد حسین مقیمی استاندار تهران با اشاره به حضور مدیران و مسئولان استان برای افتتاح پروژه ها در شهرستان های استان تهران به مناسبت دهه فجر گفت:این طرح ها عمدتا شامل پروژه های آبفا ،طرح هادی روستایی و راه و یا طرح های اقتصادی با مشارکت سرمایه گذاران مردمی است.



استاندار تهران با اشاره به افتتاح طرح های کشاورزی گلخانه ای از جمله در شهرستان دماوند افزود:کشورهای مختلفی هستند که محصولات کشاورزی ما را خریدارند،در این بخش باید تولیدات کشاورزی متناسب با ذائقه مشتری باشد تا صادرات توسعه یابد.



مقیمی به ساخت حدود ٣٢٠ هزار واحد مسکن مهر در استان تهران اشاره کرد و گفت: روز گذشته به مناسبت دهه فجر حدود ١٤٠ هزار واحد مسکن مهر در شهرهای کمتر از ٢٠ هزار نفر جمعیت و ٣٧٠٠ واحد در شهرهای بیش از ٢٠ هزار نفر جمعیت در استان تهران افتتاح شد.



وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بیشتر آلودگی هوای استان تهران ناشی از خودروهای فرسوده،کارخانه ها، سیستم های گرمایش و سرمایش است تصریح کرد: بیشترین سهم را خودروهای فرسوده دارند .



استاندار تهران با اشاره به پیش بینی انجام شده در زمینه عملیات جایگزینی خودروهای فرسوده عنوان کرد:با اجرای این طرح ٧٠ درصد آلودگی هوای استان تهران کاهش می یاید.



مقیمی در پایان گفت: اختصاص دو میلیارد دلار برای توسعه مترو در کلانشهرها که از سوی دولت مصوب شده است ، می تواند در توسعه و بهبود حمل و نقل بسیار مؤثر باشد.