به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد به مناسبت ایام دهه فجر و فرا رسیدن روز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به شاغلین این حوزه هدیه می دهد.

از گام‌های بلندی که در جریان انقلاب موجب ریشه‌کن شدن حکومت پهلوی شد، حرکت متهورانه‌ نظامیان نیروی هوایی در ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ بود. در این روز صدها تن از دلیرمردان نیروی هوایی که باور به ارزش‌های اسلامی و خواسته‌های به حق مردم داشتند و این امر در ضمیرشان ریشه داشت، در نمایشی حماسی، با موج توفنده مردم بپاخاسته ایران، هم آوا شدند و با حضور در اقامتگاه امام خمینی (ره) رهبر انقلاب اسلامی، با ایشان دیدار و بیعت کردند و این روز را در تقویم رسمی کشور به نام خود ثبت کردند.

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برای پاسداشت روز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به شاغلین در نیروی هوایی، عضویت رایگان سه ماهه می دهد. اعضای نیروی هوایی کشور می توانند این هدیه را روز نوزدهم بهمن از بخش پذیرش کتابخانه مذکور واقع در خیابان دکتر شریعتی دریافت کنند.