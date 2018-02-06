قم استعدادهای بسیار خوبی در زمینه خوشنویسی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان پور نعمان شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان قم در سخنانی اظهار داشت: انجمن خوشنویسان در استان قم شعبه‌های مختلفی در سطح شهر دارد که به صورت میانگین در هر ترم ۳۰۰ نفر در این دوره‌ها حضور می‌یابند.

وی ابراز داشت: در استان قم ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خوبی در زمینه خوشنویسی داریم و معتقدیم در این هنر، آموزش باید از گروه‌های سنی پایه شروع شود که در این صورت اتفاقات خوبی رخ خواهد داد.

رئیس انجمن خوشنویسان استان قم بیان داشت: پس از آنکه موعد اجاره ساختمان قبلی انجمن خوشنویسان استان قم به سر رسید با مشکلاتی مواجه شدیم که در این زمینه با نهادهای مختلفی مکاتبه کردیم که متأسفانه پاسخی دریافت نشد اما با پیگیری‌های دکتر لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی امکان در اختیار گرفتن محل فعلی ممکن شد.

وی از همکاری شهرداری قم با انجمن خوشنویسان استان قم نیز تقدیر کرد و افزود: امیدواریم در آینده فضای بهتری در اختیار هنرمندان قرار گیرد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم فضایی در تالار مرکزی شهر به انجمن خوشنویسان استان قم اختصاص دهد تا هنرمندان با استعداد این رشته بتوانند در فضایی مناسب و بدون دغدغه مباحث آموزشی خود را دنبال کنند.

پورنعمان اضافه کرد: امیدواریم در آینده شعبه‌های دیگر انجمن خوشنویسان استان قم در نقاط مختلف شهر قم دایر شود و این امکان برای شهروندان علاقمند به این هنر فراهم آید تا در کوتاه‌ترین فاصله ممکن از محل سکونت خود به دوره‌های آموزشی این انجمن دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به اجرای طرح نسیم مهر در انجمن خوشنویسان استان قم برای دانش آموزان بیان داشت: در این جشنواره بیش از ۲ هزار نفر از دانش آموزان مقاطع مختلف بر اساس یک سری خطوط که از قبل مشخص شده بود آثار خود را ارائه کردند که پس از داوری ۴۰۰ نفر انتخاب شدند که در نهایت ۵۰ اثر به عنوان برگزیده معرفی شدند.

رئیس انجمن خوشنویسان استان قم تصریح کرد: عمده برنامه انجمن خوشنویسان استان قم مباحث آموزشی و آموزش محور است و امیدواریم با حضور اساتید برجسته در این انجمن نسل جدید خوشنویسان تربیت و رشد یابند.

وی با اشاره به اجرای طرح نسیم مهر در انجمن خوشنویسان استان قم برای دانش آموزان بیان داشت: در این جشنواره بیش از ۲ هزار نفر از دانش آموزان مقاطع مختلف بر اساس یک سری خطوط که از قبل مشخص شده بود آثار خود را ارائه کردند که پس از داوری ۴۰۰ نفر انتخاب شدند که در نهایت ۵۰ اثر به عنوان برگزیده معرفی شدند.

پورنعمان تصریح کرد: عمده برنامه انجمن خوشنویسان استان قم مباحث آموزشی و آموزش محور است و امیدواریم با حضور اساتید برجسته در این انجمن نسل جدید خوشنویسان تربیت و رشد یابند.