باید کمترین بزه دیدگی را در حوزه گردشگری داشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار امیر رحمت الهی در دومین نشست سراسری فرماندهان و معاونان یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: یکی از اهداف بسیار مهم و استراتژیک دولت توسعه گردشگری است.

وی افزود: گردشگری نقش بسیار مهم و غیر قابل انکاری در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد.

وی با بیان اینکه می دانیم که مقدمه و پیش نیاز هر نوع توسعه امنیت است، گفت: امنیت بسترساز و فراهم کننده هر نوع توسعه ای است که وظیفه ما ایجاد بسترهای آن است.

سردار رحمت الهی اضافه کرد: یکی از محورهای مهم نشست امروز نیز نقش و جایگاه یگان در توسعه گردشگری و ارتقاء و افزایش امنیت است که ما باید با هماهنگی های صورت گرفته به ارتقاء خدمات رسانی به ویژه در نوروز ۹۷ بپردازیم.

وی تاکید کرد: نقش ما در این حوزه بسیار پررنگ است و همه باید با عزم جمعی، نگرش مثبت و تکلیف مدارانه و با همیت ملی به این موضوع بپردازیم.

رئیس یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: در حوزه گردشگری خصوصاً گردشگری خارجی نیز ورود یگان به موضوع باید بسیار برجسته و با احساس مسئولیت باشد به طوری که در این حوزه کمترین بزه دیدگی را داشته باشیم.

سردار رحمت الهی در خاتمه گفت: بزه دیدگی احساس امنیت را کاهش می دهد و این در تعارض با توسعه گردشگری است.