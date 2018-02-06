مجلس میزان جریمه مشمولان غایب خدمت سربازی را برای سال ۹۷تعیین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه سال آینده، با تصویب بند «ب» تبصره ۱۱ لایحه، میزان جریمه مشمولان غایب خدمت سربازی برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه را از مدرک تحصیلی زیر دیپلم تا دکترای تخصصی علوم پزشکی تعیین کردند.

بر اساس این بند، به دولت اجازه داده شد «کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از ۸ سال غیبت دارند، با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، به صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال ۱۳۹۷ تسویه می‌شود، معاف کند. تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور، به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود».

بر اساس این بند، میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح زیر تعیین شد؛

ـ زیر دیپلم ۱۰۰ میلیون ریال

ـ دیپلم ۱۵۰ میلیون ریال

ـ فوق‌دیپلم ۲۰۰ میلیون ریال

ـ لیسانس ۲۵۰ میلیون ریال

ـ فوق‌ لیسانس ۳۰۰ میلیون ریال

ـ دکترای عمومی علوم پزشکی ۳۵۰ میلیون ریال

ـ دکترای تخصصی غیرعلوم پزشکی ۴۰۰ میلیون ریال

ـ دکترای تخصصی علوم پزشکی و بالاتر ۵۰۰ میلیون ریال

همچنین بر اساس این بند، به ازای هر سال غیبت مازاد بر ۸ سال، ۱۰ درصد به مبالغ جریمه پایه، اضافه و مدت غیبت بیش از ۶ ماه، یک سال محسوب می‌شود.

این بند با ۱۲۵ رأی موافق، ۷۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

نمایندگان همچنین در این بند مقرر کردند، برای مشمولان متأهل ۵ درصد و برای مشمولان دارای فرزند به ازای هر فرزند، ۵ درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر می شود. همچنین در بند دیگری از این مصوبه قرار شد فرزندان مشمول افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از ۷۰ درصد تخفیف بهره مند شوند.

نمایندگان همچنین بندی از این مصوبه را که به ضوابط خرید خدمت سربازی فرزندان ایثارگران می پردازد به دلیل اختلاف نظر و وجود ابهام، برای اصلاح به کمیسیون تلفیق مجلس بازگرداند.