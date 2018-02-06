پایگاه اورژانس جاده ای دهستان دشتروم شهرستان بویراحمد کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در این آئین که پیش از ظهر سه شنبه در یاسوج برگزار شد، گفت: این پروژه از جمله هدفگذاری های طرح کرامت است.

رضا رنجبر افزود: این پروژه در ۲۰۰ متر عرصه و ۹۰ متر زیربنا ساخته خواهد شد.

در ادامه رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد گفت: چندین پروژه بهداشی و درمانی به صورت مشارکتی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و بسیج سازندگی سپاه فتح استان عملیاتی شده است.

محسن مرادی افزود: بر اساس تفاهم نامه همکاری با سپاه و دانشگاه، اجرای مرکز سلامت شهر مادوان، اورژانس جاده ای "دشتروم" و خانه بهداشت "مودراز" عملیاتی می شود.

مرادی با اشاره به پروژه اورژانس جاده ای دشتروم خاطرنشان کرد: با توجه به حجم رفت و آمد و حوادث این جاده، ساخت پایگاه اورژانس جاده ای دشتروم مورد تاکید قرار گرفت.

مرادی از اجرای ۵۵ پروژه بهداشتی و درمانی در سطح استان خبر داد و گفت: ۱۹ پروژه در شهرستان بویراحمد اجرایی شده است.

وی افزود: ۱۰ پروژه از این تعداد در سال جاری عملیاتی شده و بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد پیشرفت دارد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد گفت: مشارکت سپاه فتح استان در کلنگ زنی و تکمیل پروژه ها محسوس است.

در ادامه این کلنگ زنی فرماندار شهرستان بویراحمد گفت: اجرای پروژه های مشارکتی به افتتاح و بهره وری بهتر از پروژه ها منجر می شود.

شاهرخ کناری افزود: دهستان دشتروم در حوزه توسعه ای دچار مشکات زیر ساختی است که باید نسبت به رفع آنها اقدام شود.

کناری پروژه پایگاه جاده ای در دهستان دشتروم را از نیازهای این منطقه دانست و بیان کرد: این منطقه به دلیل تردد بالا نیاز به زیرساختهای مختلف دارد.

وی به اجرای چندین پروژه مشارکتی با بسیج سازندگی سپاه فتح اشاره کرد و ابراز داشت: پروژه هایی مانند آسفالت شهر مادوان با مشارکت ۵۰ درصدی بسیج سازندگی سپاه فتح و فرمانداری نیز عملیاتی می شود.

کناری افزود: احداث خانه عالم و مرکز جامع سلامت مادوان نیز هدفگذاری شده است.