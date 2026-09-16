به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ وحید مثنوی بعداظهر چهارشنبه در بازدید از جاده نسه کوه سی سخت از اجرای پروژه احداث جاده این روستا خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با همکاری بسیج سازندگی سپاه فتح، جهاد کشاورزی، اداره راهداری و حملونقل جادهای و شهرداری سیسخت در حال اجرا است.
وی افزود: اجرای این مسیر با هدف بهبود دسترسی به اراضی کشاورزی و واحدهای تولیدی منطقه و فراهم کردن زیرساخت مناسب برای فعالیتهای اقتصادی و تولیدی انجام میشود.
مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مشخصات این پروژه گفت: جاده نسهکوه به طول ۲ کیلومتر و عرض ۴ متر و ۳۰ سانتیمتر احداث خواهد شد و برای اجرای آن ۱۶۰ تن قیر مورد نیاز از طریق تأمین و تهاتر پیشبینی شده است.
مثنوی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای راه روستایی میتواند نقش مستقیمی در رونق فعالیتهای کشاورزی داشته باشد، تصریح کرد: با اجرای این پروژه، دسترسی به حدود ۱۵۰ هکتار اراضی زیرکشت و ۳۰ واحد تولیدی منطقه تسهیل خواهد شد.
وی ادامه داد: ایجاد مسیر دسترسی مناسب، علاوه بر کاهش مشکلات تردد بهرهبرداران، زمینه جابهجایی آسانتر محصولات و دسترسی بهتر واحدهای تولیدی به خدمات و بازار را فراهم میکند و میتواند در رونق تولید و بهبود وضعیت معیشتی مردم منطقه اثرگذار باشد.
مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح استان تأکید کرد: همافزایی میان دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیت بسیج سازندگی، امکان اجرای سریعتر پروژههای زیرساختی و محرومیتزدایی را در مناطق مختلف استان فراهم میکند.
سرهنگ مثنوی همچنین از اجرای چند پروژه مشابه در نقاط مختلف کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: این پروژهها در حال اجرا هستند و انشاءالله در آینده نزدیک به بهرهبرداری خواهند رسید.
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