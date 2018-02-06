سازوکار بخشودگی جریمه دیرکرد قبوض جریمه رانندگی تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه، نمایندگان مقرر کردند جریمه دیرکرد رانندگانی که قبوض جریمه خود را تا پایان آذرماه ۹۷ بپردازند، بخشیده شوند.

بر این اساس مقرر شد، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۷، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۶ بخشیده شود؛ مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع جدول شماره ۵ این قانون واریز می‌شود.

نمایندگان با ۱۵۳ رای موافق، ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در مجلس، این بند را به تصویب رساندند.