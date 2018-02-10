خبرگزاری مهر، گروه استان ها: چشم هایشان بی تاب است، دل هایشان آرام و قراری ندارد، قرار است به مهمانی خانه ای بروند که سال هاست آن را از پشت شیشه های تلویزیون زیارت کرده و دل هایشان را به پنجره فولادش گره زده‌اند.

این دل‌های بی قرار همان زیارت اولی‌ها هستند، آن هایی که رنج فقر مالی سالیان دراز آن ها را از رسیدن به محبوبشان دور کرده است، اما حال به دعوت آستان قدس رضوی راه وصال به محبوبشان هموار شده است.

به همت نمایندگی آستان قدس رضوی در گلستان ۴۰ نفر از زیارت اولی ها و افرادی که سالیان دراز است که به زیارت شاه خراسان مشرف نشده اند از شرق گلستان و شهرهای مانند نگین شهر، گنبد و آزادشهر راهی زیارت حرم رضوی شدند تا دل های ناآرامشان آرام گیرد.

طرح مهر درخشان رضوی شامل حال افرادی می شود که بالای ۴۰ سال سن دارند، تاکنون به زیارت علی بن موسی الرضا (ع) مشرف نشده اند و یا از آخرین زیارتی که داشته اند مدت زمان زیادی می گذرد، البته این طرح برای اهل سنت شرط سنی ندارد.

در آخرین سفری که کاروانی از شرق گلستان راهی مشهدالرضا شد به عنوان خادم رسانه ای همراه و همگام آن ها شدیم تا گوشه چشمی از حال و هوای معنوی این زائران را انعکاس دهیم.

در این کاروان تعدادی از اهل سنت هم همراه جمعیتی که راهی مشهدالرضا می‌شوند حضور دارند، اکثر آن ها جوان هستند و اشتیاق خاصی در نگاه هایشان موج می‌زند، چشمشان برای بار نخست که به گلدسته های حرم دوست آشنا می شود اشک ها مجالی برای دیدن نمی دهد.

حوالی اذان صبح یکی از روزهای سرد زمستانی بهمن ماه وارد شهر مشهد و محل اسکان می شویم، چند ساعتی بعد از استراحت، سرپرست کاروان صحبت های لازم در رابطه با آداب و شرایط زیارت را به زائرین توضیح می دهد و نکات لازم را به آن ها یادآوری می کند.

بعد از صحبت های سرپرست کاروان راهی باب الجواد و زیارت شاه خراسان می شویم. اینجا حال و هوای زائرین صفای دیگری دارد، با دیدن ضریح مقدس گویی در این دنیا سیر نمی کنند.

یکی از زائرین بانوی جوان ترکمنی به نام صفیه صابری است. چشم های این بانوی جوان را برای زیارت بار نخست می بندند و او را به جلوی ضریح می‌برند، تا چشم هایش را باز می کند اشک شوق از چشم هایش جاری می شود و به راز ونیاز با امام مهربانی‌ها می پردازد.

زیارت امام رضا (ع) برای هر کس معنویت خاصی دارد

وقتی از صابری در رابطه با حال و هوایش هنگام زیارت می پرسم، می گوید: زیارت امام رضا برای هرکسی حال و هوای خاص خودش را دارد و هر کسی خودش باید بیاید این حس را از نزدیک لمس کند، هر بار که به حرم بیایم انگار بار اول است که به حرم آمده ام.

وی ادامه می دهد: از زمانی که می خواستم راهی این سفر شوم ذوق و شوق زیادی داشتم وعلاوه بر من دوستان و اعضای خانواده ام هم برای سفر من ذوق و شوق داشتند و من با بدرقه جمع زیادی از اقوامم به این سفر آمده ام.

صابری می گوید: دوست دارم سفر بعدی را همراه با خانواده ام به مشهد مقدس داشته باشم.

پیشنهاد می کنیم شرط سنی برای زائر اولی ها برداشته شود چراکه تعداد زیادی از افراد زیارت اولی که برای ثبت نام مراجعه می کنند افراد بین ۳۷ تا ۳۹ ساله هستند

پای صحبت هر کدام از زائران که می نشینیم حرف هایی زیادی از لطف و عنایات امام مهربانی ها برای گفتن دارند، یکی از بانوان مسن کاروان می‌گوید برای سفر به مشهد مردد بوده چرا که مشکلی داشته و به شدت ذهنش نگرانش کرده بود، اما دو ساعت بعد از حرکت دخترش با او تماس می گیرد و خبر از حل شدن مشکل می دهد. این زائر مسن حل شدن مشکلش را مدیون امام رضا می داند که ندای قلبی اش را شنیده و حاجت روایش کرده تا با خیالی آسوده راهی مشهد الرضا شود.

ملیحه تاجر هم یکی دیگر از بانوان اهل سنت است که به زیارت امام رضا (ع) نایل آمده است. وقتی از حس و حالش در زمان زیارت امام رضا صحبت می کند صدایش به طرز عجیبی می لرزد، می گوید خواهرش مشکلی داشته که او از امام رضا می خواهد مشکل خواهرش را برطرف کند و امام مهربانی ها هم به سرعت حاجت روایش می کند، خواهرش هم به محض حاجت روایی بار سفر می بندد تا رهسپار مشهد شود.

شرکت در برنامه های فرهنگی آستان قدس که در حرم رضوی برگزار می شد و دریافت فیش غذای حضرتی از جمله خاطراتی است که زائران به خوشی از آن ها یاد می کردند. فرحناز پودینه رابط شرق گلستان که مسئول ثبت نام زیارت اولی هاست در رابطه با طرح مهر درخشان به خبرنگار مهر می‌گوید: حدود یک سال و چند ماهی است که آستان قدس طرح مهر درخشان ویژه افردی که مدت زمان زیادی است که به سفر زیارت مشهد مقدس نرفته اند را اجرا می کند.

وی ادامه می دهد: ما افراد بالای ۴۰ سال که تاکنون به حرم رضوی مشرف نشدند و یا از مدت زمانی که به زیارت آمده اند مدت زیادی می گذرد و شرایط مالی مناسبی ندارند را شناسایی می کنیم و پس از تایید با دریافت هزینه رفت و آمد آن ها را به مشهد مقدس اعزام می کنیم.

پودینه با بیان اینکه اولویت ما افرادی هستند که تاکنون به زیارت امام رضا مشرف نشده اند، می گوید: برخی از این افراد هستند که به دلیل وضعیت بد مالی توانایی پرداخت مبلغ ۶۰ هزار تومان هزینه ایاب و ذهاب را ندارند و ما با کمک خیرین این مبالغ را پرداخت می کنیم.

وی با بیان اینکه استقبال استفاده از این طرح از سوی اهل سنت خوب بوده، ادامه می‌دهد: پیشنهاد می کنیم شرط سنی برای زائر اولی ها برداشته شود چراکه تعداد زیادی از افراد زیارت اولی که برای ثبت نام مراجعه می کنند افراد بین ۳۷ تا ۳۹ ساله هستند و بیشتر آن ها زمانی که متوجه می شوند مشمول این طرح نمی شوند با چشمانی گریان بر می گردند.

پودینه می گوید: اگر مشابه این طرح برای سفر کربلا هم پیاده سازی شود خوب بوده و خیلی ها به آرزویشان می رسند.