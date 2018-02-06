۴ فیلم کوتاهِ جشنواره ملی فیلم فجر امشب در باغ کتاب اکران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درخواست فیلمسازان در نشست خبری فیلم‌های کوتاه حاضر در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر و موافقت دبیرخانه جشنواره، امشب سه شنبه ۱۷ بهمن ماه چهار فیلم کوتاه «حیوان» به کارگردانی بهمن و بهرام ارک، «مارلون» به کارگردانی درناز حاجی‌ها، «وقت ناهار» به کارگردانی علیرضا قاسمی و «فاش» به کارگردانی احسان مختاری، ساعت ۲۳ در مجموعه باغ کتاب به نمایش درمی آید.

مجموعه باغ کتاب به عنوان سینمای صاحبان فیلم ها در روزهای برگزاری جشنواره ملی فیلم فجر به نمایش آثار حاضر در این رویداد هنری می‌پردازد.

پیش از این نمایش برای بسته فیلم‌های کوتاه جشنواره در این مجموعه در نظر گرفته نشده بود که در پی درخواست فیلمسازان در جریان نشست خبری روز شنبه ۱۴ بهمن ماه دبیرخانه جشنواره تصمیم به اختصاص یک سانس نمایش به بسته فیلم‌های کوتاه در مجموعه باغ کتاب گرفت.

حضور برای علاقه‌مندان در سانس نمایش بسته فیلم‌های کوتاه آزاد است.