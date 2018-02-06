شرکت۸۰۰دانش آموز دماوندی در مانور تشکیلاتی یاوران انقلاب

مهرداد پورفتحی، درحاشیه برگزاری این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از برنامه های آموزش وپرورش دماوند در دهه مبارک فجر مانورتشکیلاتی یاوران انقلاب است که با حضور بیش از۸۰۰ دانش اموزتشکیلاتی درسالن ورزشی شهدای آموزش وپرورش دماوند برگزارشد.

پورفتحی به بحث سازمان دانش اموزی اشاره کرد و افزود دانش آموزان شهرستان دماوندیکی ازقوی ترین سازمان دانش آموزی هستند که فعالیت های بسیارخوبی توسط این سازمان صورت گرفته است که خوشبختانه شاهد رشد۷۰ درصدی جذب دراین زمینه هستیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بعضی ازمدارس ما کلا تشکیلاتی هستند گفت: انسجام و هماهنگی بین دانش اموزان از معیارهای سازمان دانش اموزی است و امروز در این مانور۸۰۰ دانش اموز از مقطع ابتدایی و متوسطه دوم دانش اموزان دختر حضوریافتند که دانش اموزان دراین مراسم یکنواخت باصلوات های خاص و قرائت سرود جمهوری اسلامی و با دردست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی همسرایی برگزارکردند.

رییس آموزش و پرورش دماوند در ادامه به مراسم بله خوانی و نه خوانی این تشکیلات اشاره کرد و افزود: دراین مانور۱۲۰۰دانش اموزان قراربود شرکت کنند ولی به دلیل کمبود فضا تنها ۸۰۰ دانش اموز در این مانور شرکت کردند که این دانش اموزان با تشکیلاتی که دارند مهارت های سخت زندگی را می اموزند وکارهایی که یک فرد درشرایط خاص باید بیاموزد ازقبیل نصب چادر و فنون کمک رسانی و اموزشهای امدادی را اموزش خواهند دید.

پور فتحی به حضوردانش اموزان در روز۲۲ بهمن ماه اشاره کرد وگفت: دانش اموزان شهرستان دماوندبه صورت‌منسجم در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن شرکت خواهند کرد وهیچ‌ فرهنگی نمیتواند در افکار دانش اموزان ما نفوذ یابد وبا حضور خود مشت محکمی بر دهان یاوه گویان وارد خواهند کرد.