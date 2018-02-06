در بهترین شرایط ۲۰ درصد پایداری پاکی پس از اعتیاد وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در دوازهمین جشنواره آثار برتر مکتوب در زمینه مبارزه با مواد مخدر گفت: شرایط کنونی انقلاب با شرایط سال ۵۷ قابل مقایسه نیست. سرعت تحولات و اتفاقاتی که در حوزه های مختلف رخ می دهد، شرایط پیچیده ای را ایجاد کرده است.

وی افزود: تغییر نسل، تغییر تکنولوژی و تغییر سبک زندگی سه زمینه بسیار مهمی است که اگر نتوانیم پاسخ مناسب و اقدامات لازم را در جهت مطالبات مردم در این حوزه ها بدهیم یقیناً نمی توانیم رسالتمان را به خوبی انجام دهیم.

وزیر کشور ادامه داد: با توجه به پیچیدگی های موجود، برنامه ریزی برای مسائل مختلف حتی از زمان جنگ هم سخت تر است. در زمان جنگ، اراده ها مشخص و دشمن کاملاً معلوم بود اما با پیچیدگی های فعلی، هر لحظه شرایط ویژه ای را شاهد هستیم و رقابت های پیچیده اقتصادی و اجتماعی، شرایط را دشوارتر کرده است.

رحمانی فضلی اظهار داشت: ما اراده، ادعا و مبارزه کرده ایم که می خواهیم حکومت مبتنی بر اراده ملت و ایمان و باورهای دینی، استقلال و حاکمیت مردم برپا کنیم. اگر در این مسیر حرکت کنیم قطعاً دچار اشکال نمی شویم.

وی افزود: در این راستا وظایف مشخص است و هر کس باید نسبت به وظایف خود آشنا باشد و در جهت آن تلاش کند.

با آسیب های اجتماعی بسیار مهمی روبرو هستیم/اعتیاد یک بلای جهانی است

رحمانی فضلی با اشاره به آسیب های مهم حوزه اجتماعی گفت: آسیب ها بسیار متعدد و پیچیده شده است اما باید بدانیم که این آسیب ها فقط مرتبط به کشور ما نیست. سبک زندگی در کشورهایی که در مسیر توسعه قرار دارند و کشورهای توسعه یافته باعث ایجاد این آسیب ها شده اند.

وی با اشاره به اعتیاد تصریح کرد: اعتیاد یک بلای جهانی است و یکی از محورهای مهم سازمان ملل ورود در این حوزه است.

وزیر کشور افزود: ناپایداری خانواده، طلاق، حاشیه نشینی و اعتیاد از مسائلی است که همه کشورهای در حال توسعه به آن مبتلا هستند پس نباید فکر کنیم که این مشکلات تنها مختص به ما است.

وی ادامه داد: براساس اصل تغییر و نو شدن، توقف، تکرار و عادت به معنای مرگ و نیستی است. اعتیاد عادت است و در انسان اعتیاد ایجاد می کند. ما انسان را اشرف مخلوقات می دانیم و براساس باورهای دینی، مرگ یک انسان مرگ یک ملت است. اما با انسانهایی روبرو هستیم که با اعتیاد خودشان را به دست خودشان سمت نابودی می کشند.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: نگاه ما در پژوهش اگر به ذات حقیقی انسان تکیه داشته باشد و تلاش کنیم ذات حقیقی انسان رشد کند، یقیناً می توانیم موفق باشیم.

اولویت اول باید پیشگیری باشد

وی با بیان اینکه انسان موجود پیچیده ای است، اظهار داشت: اعتیاد هم پدیده پیچیده ای است که باید شیوه های مقابله با آن را بشناسیم.

رحمانی فضلی با تعیین اولویت در مقابله با اعتیاد گفت: اولویت اول ما باید حتما پیشگیری باشد. هیچ کشوری ادعا نمی کند که توانسته باشد ۲۰ درصد پایداری پاکی بعد از اعتیاد داشته باشد. یعنی ۸۰ درصد بازگشت به اعتیاد دوباره داریم.

وزیر کشور با بیان این مطلب بهترین راه مبارزه با اعتیاد معتاد نشدن است گفت: در این زمینه هم بهترین راهکار توجه به خصلت های ذاتی و اجتماعی انسان است.

وی با بیان این مطلب که ما در گام های نظری و حوزه کتاب مشکلی نداریم تصریح کرد: ما باید نیازهای جامعه، جوان و دانش آموز را بشناسیم و به صورت عملی با این حوزه روبرو شویم.

روش های سنتی درمان اعتیاد اثرگذاری چندانی ندارد

رحمانی فضلی به درمان به عنوان گام دوم اشاره کرد و تصریح کرد: ما روش های سنتی برای درمان داریم، این روشها ۴۰ سال در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر ارائه شده اما واقعیت این است که اثرگذاری چندانی نداشته است.

وی یادآور شد: این به معنای تعطیلی روش های پیشین نیست بلکه به معنای تکمیل کردن آنها و اتخاذ روش های مبتنی بر ذات انسانی است.

وزیر کشور گفت: ۹۷ درصد مردم ایران پاک هستند و ۳ درصد مبتلا به اعتیاد. چرا این ۹۷ درصد قادر نیستند آن ۳ درصد را به سمت خودشان بکشانند و نگرانی ما همیشه خلاف این موضوع است.

اثرات سوء پول قاچاق مواد مخدر بر اقتصاد کشور

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به قاچاق مواد گفت: قاچاق مواد مخدر تأثیرات سویی بر اقتصاد کشور دارد و این پول ناپاک که به شبکه اجتماعی وارد می شود در مسائل اجتماعی و اخلاقی می تواند آثار سوئی ایجاد کند.

رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: ما باید به دنبال روش های نو و خلاقانه باشیم.