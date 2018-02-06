«سمپادی ها»تجمع کردند/ به جای حذف مدارس، شیوه پذیرش را درست کنید

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعاتی پیش جمعی از دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی، دانش آموزان مدارس سمپاد و فارغ التحصیلان این مدارس به همراه جمعی از والدین دانش آموزان در مقابل ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش در خیابان سپهبد قرنی تجمع کردند و با در دست داشتن پلاکاردهایی اعتراض خود را نسبت به مصوبه اخیر وزارت آموزش و پرورش مبنی بر حذف آزمون های ورودی مدارس تیزهوشان و زمزمه های حذف مدارس سمپاد خواهد شد، اعلام کردند.

در این تجمع که در لحظه حضور خبرنگار حدود ۵۰ نفر حضور داشتند، روی سخن حاضرین با مسئولان آموزش و پرورش، مغایر بودن این مصوبه با عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی بود.

تجمع کنندگان در اکثر نوشته هایی که همراه خود داشتند به بحث عدالت اجتماعی، ایجاد رانت برای مدارس غیرانتفاعی در صورت حذف مدارس سمپاد و اهمیت نخبه پروری توسط مدارس سمپاد اشاره داشتند.

ملیکا محسنی که در رشته داروسازی دانشگاه تهران درس می خواند و از فارغ التحصیلان مدارس سمپاد است و در این تجمع ‏حضور داشت درباره علت مخالفتش با مصوبه اخیر آموزش و پرورش به خبرنگار مهر گفت: این مصوبه بر خلاف عدالت ‏آموزشی است. یک سری افراد در جامعه هستند که با بقیه متفاوت هستند. مثلا ما یک سری افراد استثنایی در جامعه داریم که از ‏نظر جسمی متفاوت هستند و به این تفاوت آنها رسیدگی می شود تفاوت تیزهوشان هم از همین جنس است و فقط در یک راستای ‏دیگر. باید به این تفاوت هم بها داده شود.‏

وی ادامه داد: درست است که سیستم آموزشی ما نقص دارد اما یکسان سازی مدارس درست نیست و بسیاری از دانش آموزان ‏صدمه می بینند. اگر ما در سیستم عادی تحصیل کنیم از استعدادهایمان نمی توانیم خوب استفاده کنیم و درست است در حال ‏حاضر نگفتند مدارس سمپاد حذف شده اما وقتی دوره اول آن ورودی نگیرد خود به خود تا سه سال دیگر حذف می شود. ‏

کسی که استعداد دارد و پول ندارد مجبور می شود برود ‏مدرسه عادی. این با عدالت مغایرت دارد محسنی همچنین با اشاره به اینکه در جلسه ۲۰ نفره ای که در این باره تصمیم گرفته شده است، ۱۱ نفرشان مدارس غیرانتفاعی ‏دارند، بیان کرد: یک حکمی داده اند که فقط مدارس غیرانتفاعی از آن خوشحال هستند. می گویند بچه های تیزهوشان بروند ‏مدارس عادی با آن حجم از دانش آموز یا بروند مدارس غیر انتفاعی. کسی که استعداد دارد و پول ندارد مجبور می شود برود ‏مدرسه عادی و این با عدالت مغایرت دارد. ‏

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به فارغ التحصیل شدنش از مدارس سمپاد چرا در این تجمع شرکت کرده است نیز گفت: ‏همه دنبال این هستند ببینند ما چه نفعی می بریم از بودنمان در اینجا. ما ذی نفع نیستیم. نه به پول می رسیم و نه مقام. بلکه ما در ‏سیستمی درس خواندیم که نتیجه اش را دیدیم و راضی بودیم. این حجم از آزمون هم که از آن صحبت می کنند نداشتیم. اتفاقا از ‏وقتی مدارس سمپاد زیر نظر آموزش و پرورش رفت آزمون های قلمچی و.. شروع شد. ما قبلا نمره هایمان کیفی بود و ورودی ‏هم به این شکل نبود. ابتدا یک آزمون تستی معمولی می دادیم که نیاز به خواندن زیاد هم نبود و بعد در مرحله دوم ۸ سوال ‏تشریحی هوش داشتیم. اتفاقا ما هم با آزمون تستی مخالف هستیم. کلی هم راهکار دادیم که آزمون تستی نباشد اما موافقت نکردند و ‏به نظر بسیاری از ما دارند مدارس سمپاد را حذف می کنند تا سطح پایین بودن آموزش در مدارس دولتی نشان داده نشود و الان ‏فقط به نفع مدارس غیرانتفاعی کار می کنند. ‏

درست است که سیستم آموزشی ما نقص دارد اما یکسان سازی مدارس درست نیست و بسیاری از دانش آموزان ‏صدمه می بینند این دانشجو در پایان گفت: از وقتی تعداد مدارس فرزانگان و علامه را در هر شهر بالا بردند کیفیت مدارس سمپاد افت کرد ولی ‏باز هم کیفیتش از مدارس دولتی بهتر است. وقتی یک تیزهوش برود مدرسه دولتی هم در حق او اجحاف می شود و هم در حق ‏فردی که هوش عادی دارد. فرد باهوش تر مدام سوال می پرسد و معلم حوصله جواب دادن ندارد و یا یک نکته را زودتر می ‏فهمد و معلم ۷۰ بار توضیح می دهد و انگیزه اش را از دست می دهد و از طرف دیگر محصل عادی هم فکر می کند هوشش ‏پایین است. ‏

سمیره علیخانی نیز که در دوره پیش دانشگاهی در یکی از مدارس سمپاد تحصیل می کند درباره علت حضورش در این تجمع و ‏مخالفتش با این مصوبه به خبرنگار مهر گفت: به نظرم باید سیستمی باشد که کسانی که هوش برتری دارند امکاناتی داشته باشند تا ‏از استعدادشان استفاده کنند و این منافاتی با عدالت ندارد. مسئولان می گویند در سیستم آموزشی ژاپن هم جداسازی نیست. خب ‏مگر در کشور ما مثل ژاپن در همه کشور امکانات عالی وجود دارد. در آمریکا مدارسشان درجه بندی یک تا ۸ دارد. در کشور ‏هلند شش سال اول ابتدایی آزمون نیست اما از شش سال دوم افراد جدا می شوند و به رشته های مهندسی، پزشکی، نجاری و... ‏می روند یعنی آنجا هم بر اساس استعداد جداسازی صورت می گیرد.‏

وی ادامه داد: هیچ کجای دنیا نمی گویند یک فرد با استعداد ویطه برود در یک آموزش معمولی تا در سطح معمولی درجا بزند. من ‏اگر این جا هستم برای این است که می دانم این سازمان ریشه دارد. امثال مریم میرزاخانی ها از همین ریشه بیرون آمدند. چرا ‏آموزش و پرورش می خواهد مانع افراد تیزهوش باشد. اگر با موسسات مشکل دارند خب موسسات را حذف کنند. یک کاری کنند ‏اتفاقا سطح سواد با تست زنی پایین نیاید . شیوه پذیرش را درست کنند. یک زمانی در مدارس سمپاد معلم ها خودشان سوال طرح ‏می کردند الان سوال های قلمچی را باید بچه ها حل کنند و این تقصیر خودشان است. با تست زدن هیچ بچه ای باهوش نمی شود. ‏

وی در پایان گفت: اگر آزمون ورودی مدارس سمپاد و در نهایت مدارس سمپاد را حذف کنند هم موسسات حذف نمی شوند چون ‏مدارس غیرانتفاعی «سلام» و «ابوریحان» و «خرد» که حذف نمی شوند و آنها بدون آزمون چطور می خواهند دانش آموز بگیرند؟

یکی دیگر از دانش آموزان، هلما حاجی ملا اسدالهی بود و دانش آموز پایه ششم که با ‏اضطراب زیادی سخنانش را اینطور بیان کرد: من ۵ ماه است دارم برای ورودی مدرسه سمپاد درس می خوانم و کلی خانواده ام ‏هزینه کرده اند. تابستانم را برای درس خواندن گذاشتم و از این کار هم لذت بردم چون هدف داشتم و الان دو ماه مانده به آزمون ‏می گویند ورودی و آزمون نداریم. می دانند چه ضربه ای به من و امثال من می زنند. ‏

وی ادامه داد: پدر و مادرم دیروز برای اینکه از این به هم ریختگی بیرون بیایم مرا بردند خرید، ولی واقعا هیچ طور حال من ‏خوب نمی شود مگر اینکه حرفشان را پس بگیرند. من احساس می کنم لیاقت پیشرفت را دارم و دارند جلوی پیشرفت من و امثال ‏مرا می گیرند.

مهناز صادق زاده و زهرا خسروآبادی دو تن از والدینی هستند که دانش آموزان پایه ششم دارند و معتقدند فرزندانشان برای درس ‏خواندن و قبول شدن در مدرسه سمپاد استرسی تحمل نمی کنند و این روزها همه امیدهایش فرو ریخته است. ‏