«سمپادی ها»تجمع کردند/ به جای حذف مدارس، شیوه پذیرش را درست کنید

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعاتی پیش جمعی از دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی، دانش آموزان مدارس سمپاد و فارغ التحصیلان این مدارس به همراه جمعی از والدین دانش آموزان در مقابل ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش در خیابان سپهبد قرنی تجمع کردند و با در دست داشتن پلاکاردهایی اعتراض خود را نسبت به مصوبه اخیر وزارت آموزش و پرورش مبنی بر حذف آزمون های ورودی مدارس تیزهوشان و زمزمه های حذف مدارس سمپاد خواهد شد، اعلام کردند.
در این تجمع که در لحظه حضور خبرنگار حدود ۵۰ نفر حضور داشتند، روی سخن حاضرین با مسئولان آموزش و پرورش، مغایر بودن این مصوبه با عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی بود.
تجمع کنندگان در اکثر نوشته هایی که همراه خود داشتند به بحث عدالت اجتماعی، ایجاد رانت برای مدارس غیرانتفاعی در صورت حذف مدارس سمپاد و اهمیت نخبه پروری توسط مدارس سمپاد اشاره داشتند.
ملیکا محسنی که در رشته داروسازی دانشگاه تهران درس می خواند و از فارغ التحصیلان مدارس سمپاد است و در این تجمع حضور داشت درباره علت مخالفتش با مصوبه اخیر آموزش و پرورش به خبرنگار مهر گفت: این مصوبه بر خلاف عدالت آموزشی است. یک سری افراد در جامعه هستند که با بقیه متفاوت هستند. مثلا ما یک سری افراد استثنایی در جامعه داریم که از نظر جسمی متفاوت هستند و به این تفاوت آنها رسیدگی می شود تفاوت تیزهوشان هم از همین جنس است و فقط در یک راستای دیگر. باید به این تفاوت هم بها داده شود.
وی ادامه داد: درست است که سیستم آموزشی ما نقص دارد اما یکسان سازی مدارس درست نیست و بسیاری از دانش آموزان صدمه می بینند. اگر ما در سیستم عادی تحصیل کنیم از استعدادهایمان نمی توانیم خوب استفاده کنیم و درست است در حال حاضر نگفتند مدارس سمپاد حذف شده اما وقتی دوره اول آن ورودی نگیرد خود به خود تا سه سال دیگر حذف می شود.
کسی که استعداد دارد و پول ندارد مجبور می شود برود مدرسه عادی. این با عدالت مغایرت دارد محسنی همچنین با اشاره به اینکه در جلسه ۲۰ نفره ای که در این باره تصمیم گرفته شده است، ۱۱ نفرشان مدارس غیرانتفاعی دارند، بیان کرد: یک حکمی داده اند که فقط مدارس غیرانتفاعی از آن خوشحال هستند. می گویند بچه های تیزهوشان بروند مدارس عادی با آن حجم از دانش آموز یا بروند مدارس غیر انتفاعی. کسی که استعداد دارد و پول ندارد مجبور می شود برود مدرسه عادی و این با عدالت مغایرت دارد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به فارغ التحصیل شدنش از مدارس سمپاد چرا در این تجمع شرکت کرده است نیز گفت: همه دنبال این هستند ببینند ما چه نفعی می بریم از بودنمان در اینجا. ما ذی نفع نیستیم. نه به پول می رسیم و نه مقام. بلکه ما در سیستمی درس خواندیم که نتیجه اش را دیدیم و راضی بودیم. این حجم از آزمون هم که از آن صحبت می کنند نداشتیم. اتفاقا از وقتی مدارس سمپاد زیر نظر آموزش و پرورش رفت آزمون های قلمچی و.. شروع شد. ما قبلا نمره هایمان کیفی بود و ورودی هم به این شکل نبود. ابتدا یک آزمون تستی معمولی می دادیم که نیاز به خواندن زیاد هم نبود و بعد در مرحله دوم ۸ سوال تشریحی هوش داشتیم. اتفاقا ما هم با آزمون تستی مخالف هستیم. کلی هم راهکار دادیم که آزمون تستی نباشد اما موافقت نکردند و به نظر بسیاری از ما دارند مدارس سمپاد را حذف می کنند تا سطح پایین بودن آموزش در مدارس دولتی نشان داده نشود و الان فقط به نفع مدارس غیرانتفاعی کار می کنند.
درست است که سیستم آموزشی ما نقص دارد اما یکسان سازی مدارس درست نیست و بسیاری از دانش آموزان صدمه می بینند این دانشجو در پایان گفت: از وقتی تعداد مدارس فرزانگان و علامه را در هر شهر بالا بردند کیفیت مدارس سمپاد افت کرد ولی باز هم کیفیتش از مدارس دولتی بهتر است. وقتی یک تیزهوش برود مدرسه دولتی هم در حق او اجحاف می شود و هم در حق فردی که هوش عادی دارد. فرد باهوش تر مدام سوال می پرسد و معلم حوصله جواب دادن ندارد و یا یک نکته را زودتر می فهمد و معلم ۷۰ بار توضیح می دهد و انگیزه اش را از دست می دهد و از طرف دیگر محصل عادی هم فکر می کند هوشش پایین است.
سمیره علیخانی نیز که در دوره پیش دانشگاهی در یکی از مدارس سمپاد تحصیل می کند درباره علت حضورش در این تجمع و مخالفتش با این مصوبه به خبرنگار مهر گفت: به نظرم باید سیستمی باشد که کسانی که هوش برتری دارند امکاناتی داشته باشند تا از استعدادشان استفاده کنند و این منافاتی با عدالت ندارد. مسئولان می گویند در سیستم آموزشی ژاپن هم جداسازی نیست. خب مگر در کشور ما مثل ژاپن در همه کشور امکانات عالی وجود دارد. در آمریکا مدارسشان درجه بندی یک تا ۸ دارد. در کشور هلند شش سال اول ابتدایی آزمون نیست اما از شش سال دوم افراد جدا می شوند و به رشته های مهندسی، پزشکی، نجاری و... می روند یعنی آنجا هم بر اساس استعداد جداسازی صورت می گیرد.
وی ادامه داد: هیچ کجای دنیا نمی گویند یک فرد با استعداد ویطه برود در یک آموزش معمولی تا در سطح معمولی درجا بزند. من اگر این جا هستم برای این است که می دانم این سازمان ریشه دارد. امثال مریم میرزاخانی ها از همین ریشه بیرون آمدند. چرا آموزش و پرورش می خواهد مانع افراد تیزهوش باشد. اگر با موسسات مشکل دارند خب موسسات را حذف کنند. یک کاری کنند اتفاقا سطح سواد با تست زنی پایین نیاید . شیوه پذیرش را درست کنند. یک زمانی در مدارس سمپاد معلم ها خودشان سوال طرح می کردند الان سوال های قلمچی را باید بچه ها حل کنند و این تقصیر خودشان است. با تست زدن هیچ بچه ای باهوش نمی شود.
وی در پایان گفت: اگر آزمون ورودی مدارس سمپاد و در نهایت مدارس سمپاد را حذف کنند هم موسسات حذف نمی شوند چون مدارس غیرانتفاعی «سلام» و «ابوریحان» و «خرد» که حذف نمی شوند و آنها بدون آزمون چطور می خواهند دانش آموز بگیرند؟
یکی دیگر از دانش آموزان، هلما حاجی ملا اسدالهی بود و دانش آموز پایه ششم که با اضطراب زیادی سخنانش را اینطور بیان کرد: من ۵ ماه است دارم برای ورودی مدرسه سمپاد درس می خوانم و کلی خانواده ام هزینه کرده اند. تابستانم را برای درس خواندن گذاشتم و از این کار هم لذت بردم چون هدف داشتم و الان دو ماه مانده به آزمون می گویند ورودی و آزمون نداریم. می دانند چه ضربه ای به من و امثال من می زنند.
وی ادامه داد: پدر و مادرم دیروز برای اینکه از این به هم ریختگی بیرون بیایم مرا بردند خرید، ولی واقعا هیچ طور حال من خوب نمی شود مگر اینکه حرفشان را پس بگیرند. من احساس می کنم لیاقت پیشرفت را دارم و دارند جلوی پیشرفت من و امثال مرا می گیرند.
مهناز صادق زاده و زهرا خسروآبادی دو تن از والدینی هستند که دانش آموزان پایه ششم دارند و معتقدند فرزندانشان برای درس خواندن و قبول شدن در مدرسه سمپاد استرسی تحمل نمی کنند و این روزها همه امیدهایش فرو ریخته است.
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