احتمال توقف فعالیت مرکز پژوهشی میراث مکتوب به دلیل مشکلات مالی

اکبر ایرانی مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط سخت مالی حاکم شده بر این موسسه، یکی از دلایل اصلی آن را عدم پرداخت حدود سه ماه حقوق و دستمزد کارکنان این مرکز که قرارداد رسمی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند، عنوان کرد و گفت: بیش از ۲.۵ ماه است که حقوق پرسنل مرکز پژوهشی میراث مکتوب و سردبیران فصلنامه‌های پژوهشی مرکز و دیگر کارکنان بخش‌های مختلف که مجموعاً نزدیک به ۶۰ نفر هستند، از جانب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت نشده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های مکرر خود برای حل این مشکل از جمله از شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، افزود: دوستان در وزارتخانه نمی‌گویند که این حقوق را پرداخت نمی‌کنند، بلکه می‌گویند که پولی نداریم و چیزی از خزانه در اختیارمان قرار نگرفته که این مبالغ را بپردازیم.

مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب با اشاره به اینکه سرجمع بدهی‌های این موسسه رقمی در حدود ۴۵۰ میلیون تومان است، ادامه داد: رقم ماهیانه حقوق و دستمزد پرسنل ما چیزی در حدود ۶۰، ۷۰ میلیون تومان است و بعید می‌دانم وزارت ارشاد با این همه برنامه و جشنواره مختلف که برگزار می‌کند و یا این همه کمک و حمایت‌های عدیده که به ارگان‌ها و نهادها و موسسات مختلف انجام می‌دهد، نتواند ماهی ۷۰ میلیون تومان حقوق کارکنان رسمی خودش را که در این مرکز فعالیت می‌کنند، پرداخت کند!

ایرانی همچنین با اشاره به مشکلات مربوط به پرداخت سایر هزینه‌های مرکز متبوعش از جمله هزینه‌های جاری آن، گفت: متاسفانه ساختمان مرکز پژوهشی میراث مکتوب که پیش از این در اختیار همین مرکز بود، با تصمیمی از سوی وزارت ارشاد به ملک این وزارتخانه تبدیل شد و ما اجاره‌نشینِ وزارت ارشاد شدیم و باید ماهیانه ۳.۵ میلیون تومان بابت اجاره ساختمان، پرداخت کنیم.

وی از تعلیق بسیاری از فعالیت‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب از جمله انتشار فصلنامه‌ها و تدوین و چاپ کتاب‌های مصوب آن به دلیل همین مشکلات مالی خبر داد و با اشاره به دشواری تامین هزینه کارکنان و نیز سردبیران فصلنامه‌های مرکز در روزهای منتهی به سال نو، از احتمال فراخواندن افراد حقیقی و نیز فعالین فرهنگی و پژوهشی و ایرانشناسی برای کمک به این مرکز جهت جلوگیری از تعطیلی کامل آن در روزهای پیش رو، خبر داد.

ایرانی همچنین در یک یادداشت و در واقع رنج‌نامه‌ای که به مناسبت ۲۵ سالگی فعالیت این مرکز پژوهشی با عنوان «رُبع قرن گذشت، اما!» منتشر کرده، آورده است:

«عزم و امید آن داشتیم که در دیماه امسال، ۲۵ سالگی تأسیس این موسسه را جشن بگیریم و برف زودرس پیری را که اکنون بر سر و روی این خادم میانسال نشسته به رخ بکشیم. اما دریغ که هزار نقش برآرد زمانه و نبود/ یکی چنان که در آیینه تصور ماست... چند ماهی است که تعهدات و بدهی‌های موسسه، سخت گریبان‌گیر شده و هر روز چشم آن داریم که فردای پیش رو، عرق شرم از جبین خواهیم زدود و از خجالت طالبان حقوق و دسترنج مقالات و کتب، بدر خواهیم آمد اما دریغ از دیروز. بناچار اگر امور بدین روال پیش رود، کارها، برنامه‌ها و فعالیت‌های این موسسه فرجامی جز تعلیق نخواهد داشت. از این رو چندی است که مدام با اهل طریقت و پیران اندیشه و حقیقت، به شور می‌نشینیم و به چاره اندیشی وقت می‌گذرانیم. طبعاً آنچه جملگی برآن‌اند همان سرمایه انسانی، شهرت و اعتبار جهانی و صفای یاران با وفای این زمانی است که نخواهند گذاشت این شمع کم فروغ، رو به خاموشی گراید و تاریکی به خانه اهالی میراث مکتوب راه یابد».

یادآوری می‌شود، مرکز پژوهشی میراث مکتوب در سال ۱۳۷۲ با هدف حمایت از کوشش‌های محققان و مصححان و احیاء و انتشار مهمترین آثار مکتوب فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی با نام «دفتر نشر میراث مکتوب» و با کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأسیس شد. پس از یک دهه فعالیت، موسسه نخست به «مرکز نشر میراث مکتوب» و سپس در سال ۱۳۸۴ با دریافت مجوز چهار گروه پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به «مرکز پژوهشی میراث مکتوب» تغییر نام داد و علاوه بر کار نشر به کار پژوهشی نیز رو آورد.

میراث مکتوب منشورات خود را در چند عنوان اصلی و بر اساس موضوع منتشر می‌کند. در حوزه متون کهن، منشورات مرکز به ۱۶ موضوع اصلی تقسیم می‌شود، از جمله زبان و ادبیات فارسی، علوم و معارف اسلامی، علوم و فنون، تاریخ و جغرافیا، متن شناسی، فهرست نسخه‌های خطی، نسخه برگردان، رسائل، ارج نامه‌ها، همایش‌ها و نکوداشت‌ها و... و.

در مجموع، منشورات مرکز تاکنون به ۳۱۵ عنوان کتاب (در ۳۸۰ جلد) رسیده است. بخش اصلی این آثار به متون فارسی اختصاص دارد. بسیاری از این متون که در سلسله‌­ای غیر از زبان و ادبیات فارسی نیز منتشر شده‌اند، به عنوان یک متن کهن فارسی نیز دارای اهمیت بسیارند. جدای از این آثار، میراث مکتوب مجموعه‌ای با عنوان «کارنامه دانشوران اسلام و ایران» به چاپ می‌رساند. در این مجموعه متون کهن به قصد استفاده جوانان یا کسانی که دانش استفاده از اصل متون کهن را ندارند، تلخیص، ساده نویسی و بازنویسی می‌شود. از این سلسله کتاب­‌ها تا کنون ۱۱۰ جلد منتشر شده است.

میراث مکتوب همچنین سه نشریه منتشر می‌کند و تاکنون ۲۵۰ شماره از آنها را روی دکه برده است. مهمترین این نشریات «آینه میراث» است؛ دوفصلنامه‌ای که تاکنون بیش از ۶۰ شماره از آن منتشر شده است. «گزارش میراث» و «میراث علمی اسلام و ایران» دیگر نشریات این مرکز به شمار می‌روند.