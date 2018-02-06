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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۴۴

خرید جدید استقلال با این تیم تمرین کرد

خرید جدید استقلال با این تیم تمرین کرد

هافبک جدید و اهل کشور مقدونیه که روز گذشته قراردادش را با استقلال ثبت کرد، امروز در تمرین این تیم شرکت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بویان نایدانف هافبک ۲۷ ساله و مقدونیه‌ای که روز گذشته به صورت رسمی به تیم استقلال پیوست، امروز در تمرینات این تیم حضور یافت تا استقلالی شدنش رسمیت یافته باشد.

این بازیکن بعد از آشنایی نسبی با اعضای کادر فنی و بازیکنان استقلال، با تشخیص شفر به صورت اختصاصی دور زمین دوید. احتمال این که این بازیکن از فردا در تمرینات گروهی آبی پوشان حضور یابد وجود دارد.

تیم فوتبال استقلال در هفته بیست و سوم لیگ برتر از ساعت ۱۶ روز پنجشنبه ۱۹ بهمن میزبان سپیدرود رشت است و در صورتی که شفر به حضور این بازیکن احساس نیاز کند منعی برای عدم استفاده از او وجود ندارد. 

کد مطلب 4221019

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