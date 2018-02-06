تمرین اختصاصی بویان و رضایت شفر از جذب بازیکنان جدید استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین ظهر امروز استقلال از ساعت ۱۱:۴۵ و در هوای آلوده در زمین چمن صنایع دفاع برگزار شد.

* بویان نایدنوف اولین تمرین خود را به طور اختصاصی زیر نظر کادر فنی آبی پوشان انجام داد.

* بویان در ابتدا مورد استقبال بازیکنان قرار گرفت سپس دقایقی با شفر به طور اختصاصی در خصوص شرایطش صحبت کرد.

* سرمربی استقلال به دلیل جذب دو بازیکن جدید اظهار رضایت داشت و دقایقی هم عبداللهی در این خصوص صحبت کرد.

* قبل از شروع تمرین سرمربی استقلال دقایقی را با بازیکنانش گفتگو کرد. پس از صحبت های وینفرد شفر، بازیکنان ابتدا بدن های خود را گرم کرده، سپس به مرور کارهای ترکیبی در گروه های سه نفره پرداختند و بعد از آن کارهای تاکتیکی برای دیدار برابر سفید رود را انجام دادند.

* آیتم بعدی اختصاص به یک فوتبال درون تیمی داشت که شفر و دستیارانش عملکرد بازیکنان را زیرنظر داشته و در مواقع لزوم، بازی را قطع و نکات فنی را به بازیکنان گوشزد می کردند.

* بخش پایانی تمرین مختص زدن ضربات ایستگاهی و شوت از راه دور بود که امید ابراهیمی، روزبه چشمی و جباروف، ضربات خود را بهتر از سایرین وارد دروازه می کردند.

* استقلال آخرین تمرین خود را فردا قبل دیدار برابر سپیدرود رشت در ورزشگاه صنایع دفاع برگزار خواهد کرد.

* تیم فوتبال استقلال تهران روز پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه از هفته بیست و سوم لیگ و از ساعت ۱۶ در ورزشگاه آزادی میزبان سپیدرود رشت خواهد بود.