۱۰۸ هنرمند صنایع دستی در آران و بیدگل فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد صدیقیان ظهر سه شنبه در ششمین هم اندیشی هنرمندان صنایع دستی آران و بیدگل با حضور هنرمندان صنایع دستی و جمعی از مسئولان شهرستان با اعلام این مطلب اظهار داشت: علاوه بر این تعداد ۹۰ نفر از خانم ها و آقایان هنرمند شهرستان نیز در رشته های مختلف صنایع دستی در قالب مشاغل خانگی فعال هستند.

وی اظهار داشت: همزمان با دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی جلسه هم اندیشی هنرمندان صنایع دستی که همزمان با ثبت انجمن صنایع دستی شهرستان آران و بیدگل بود، برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان آران و بیدگل تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه کار آفرینی در دانشگاه علمی و کاربردی دکتر عظیمی، موضوع بازاریابی الکترونیک صنایع دستی، احداث بازارچه صنایع دستی شهرستان، برنامه ریزی برای بسته بندی محصولات صنایع دستی هنرمندان شهرستان موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: هدف از برگزاری نشست هم اندیشی با هنرمندان کمک به افزایش اعتماد و خودباوری در آنها برای ایجاد اشتغال و رسیدن به یک هویت اجتماعی است.