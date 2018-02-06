میلیاردرهای جهان امروز ۱۱۴ میلیارد دلار ضرر کردند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از لایو مینت، درحالی‌که با شدت گرفتن نگرانی‌ها برای بالا رفتن تورم در آمریکا و هجوم سرمایه‌گذاران به فروش سهام، باعث شد سهام آمریکا در روز دوشنبه سقوط کند، ۱۱۴ میلیارد دلار از ثروت ۵۰۰ میلیاردر برتر دنیا از میان رفت.

سومین فرد ثروتمند جهان، وارن بافت، که رییس برکشایر هاتاوی است، بیشترین ضرر را متحمل شد و طبق شاخص میلیاردرهای بلومبرگ ۵.۱ میلیارد دلار از ثروت خود را از دست داد.

برکشایر بزرگترین سهامدار شرکت ولزفارگو است که ۹.۲ درصد سقوط کرد که بزرگترین سقوط یک شرکت در شاخص اس‌اندپی است. بافت، ۸۷ ساله، یکی از ۱۸ میلیاردر لیست بلومبرگ است که در طی دیروز بیش از ۱ میلیارد دلار را از دست داد. مدیر اجرایی ارشد فیس‌بوک، مارک زاکربرگ، هم ۳.۶ میلیارد دلار زیان دید که دومین زیان بزرگ دیروز بوده است.

حتی ثروت مدیر اجرایی ارشد شرکت آمازون‌دات‌کام، جف بزوس، که ثروتمندترین فرد جهان است، از سقوط بازار در امان نبود. ثروت او هم ۳.۳ میلیارد دلار کاهش یافت و به ۱۱۶.۴ میلیارد دلار رسید. سهام آمازون، این غول خرده‌فروشی، ۲.۸ درصد افت کرد.

سرگی برین و لری پیج از شرکت مادر گوگل، آلفابت، هرکدام ۲.۳ میلیارد دلار از ثروت خود را از دست دادند.

این سقوط ارزش سهام به دنبال افت کمتر در روز جمعه اتفاق می‌افتد که در آن روز هم ۶۸.۵ میلیارد دلار از ثروت ۵۰۰ میلیاردر برتر جهان، کاهش یافت.