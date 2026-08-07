جاده چالوس یکطرفه شد

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب حدفاصل مرزن‌آباد تا مجلار و در مسیر جنوب به شمال از پل زنگوله تا سیاه‌بیشه نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: همچنین در محور هراز، تردد در محدوده سه‌راهی با حجم بالای خودروها همراه بوده و ترافیک در این محور به صورت نیمه‌سنگین تا سنگین جریان دارد.

وی گفت: به منظور مدیریت و روان‌سازی ترافیک، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران - شمال برای تخلیه بار ترافیکی مسدود و محور کندوان به صورت یکطرفه درآمده است.

صادقی یادآور شد: بر اساس این گزارش، تردد در سایر محورهای مواصلاتی کشور بدون مشکل خاصی در جریان است و رانندگان پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از مراجع رسمی اطلاع‌رسانی جاده‌ای پیگیری کنند.