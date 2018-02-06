اسامی بازیکنان پرسپولیس برای سفر به آبادان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برانکو ایوانکوویچ ۲۱ بازیکنی که در سفر به آبادان پرسپولیس را همراهی میکنند مشخص کرد.
این نفرات باید تا ساعت ۱۵:۴۰ دقیقه خود را در فرودگاه مهرآباد به مدیر و سرمربی تیم معرفی کنند.
علیرضا بیرانوند، بوژیدار رادو شوویچ، سید جلال حسینی، شجاع خلیلزاده، محمد انصاری، صادق محرمی، شایان مصلح، حسین ماهینی، محسن مسلمان، فرشاد احمدزاده، سیامک نعمتی، احسان علوانزاده، آدم همتی، گادوین منشا، علی علیپور، وحید امیری، حمیدرضا طاهرخانی، کمال کامیابینیا، بشار رسن، احمد نوراللهی و محسن ربیعخواه، نفراتی هستند که برای بازی برابر صنعت نفت نامشان در این فهرست قرار گرفته اند.
پرسپولیس و صنعت نفت فردا چهارشنبه در چارچوب هفته بیست و سوم لیگ برتر از ساعت ۱۷ به مصاف هم خواهند رفت.
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