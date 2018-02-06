تصویری ناقص از دشمن نشان ندهیم/ اهمیت بیان باورپذیر دستاوردها

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی در نشست معرفتی استادان بسیجی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ضمن گرامیداشت دهه فجر و سی و نهمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: در مقابل فعالیت های بیگانگان نباید بیکار بنشینیم بلکه باید دستاوردهای انقلاب از جمله صدور فرهنگ این انقلاب نورانی را در سطح منطقه به خوبی منعکس کنیم همچنین پیروزی جبهه مقاومت نیز به واسطه حضور مدافعان حرم به دست آمده و باید به نحو شایسته ای منعکس شود.
وی ادامه داد: سردمداران غربی از جمله نخست وزیر انگلستان زمانی گفته بودند بعد از جنگ سرد، بزرگترین مساله ما انقلاب اسلامی است و نخست وزیر وقت رژیم اشغالگر قدس هم انقلاب را به مثابه زلزلهای که تمام خاورمیانه را تکان میدهد توصیف کرد.
دارابی در بخش دیگر سخنانش بیان کرد: ارائه تصویری ناقص و دست و پا شکسته از دشمنان چه در حوزه دفاع مقدس و چه جنگ نرم، سوالات و شبهات زیادی در اذهان عمومی ایجاد میکند بنابراین باید در تصویرسازی دشمنان، واقعگرا باشیم و قدرت حقیقی آنها را بیان کنیم.
وی تصریح کرد: طی ادوار گذشته تاریخی، هرگاه جنگی رُخ میداد یا حتی در مناقشات سیاسی، شاهد جدا شدن بخشی از خاک ایران بودهایم ولی رشادت و فداکاری ملت ایران در دوران دفاع مقدس، موجب شد یک وجب از سرزمینمان به دست دشمن نیفتد.
معاون امور استانهای رسانه ملی با تاکید بر کار شبانهروزی بسیجیان برای انتقال ارزشهای دوران انقلاب و دفاع مقدس به نسل امروز عنوان کرد: دیدگاهها و نگاههای مختلف در جامعه حاکم است و کار رسانهای در این شرایط، مانند حرکت در میدان مین است و ظرافتهای فراوانی دارد به ویژه اگر بخواهیم آرمانهای انقلابی را به نسلی که با شرایط کنونی رشد یافتهاند منتقل کنیم.
وی در پایان با اشاره به تشکیل ستاد چهلمین سالروز بزرگداشت انقلاب اسلامی گفت: در این زمینه بیان باورپذیر و مستدل دستاوردهای انقلاب اسلامی امری ضروری است که استادان بسیجی دانشگاهها نقش مهمی در این زمینه خواهند داشت.
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