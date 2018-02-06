نخستین شماره مجله «اقوام ایرانی» روی دکه‌ آمد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سبزه‌ صادقی مدیر مسئول و مجتبا شول افشارزاده سردبیر مجله اقوام ایرانی در مراسم رونمایی این نشریه که عصر روز دوشنبه در محل کتابفروشی آمه در تهران برگزار شد، به معرفی رویکرد و اهداف مجله اقوام ایرانی پرداختند.

در این مراسم مجتبی شول افشارزاده در معرفی نشریه اقوام ایرانی گفت: نشریات معدودی که در زمینه فرهنگ و ادبیات مردم کار می‌کنند با رویکردی کاملا آکادمیک مخصوص قفسه‌های کتابخانه‌ها و دانشگاه‌ها شده‌اند اما مجله اقوام ایرانی آمده است تا پای مخاطبان را به شکل عمومی‌تری به موضوعات فرهنگ و ادبیات مردم باز کند.

حسین سبزه صادقی نیز با برشمردن اهمیت توجه به فرهنگ و ادبیات عامه کشور با دعوت از همه نویسندگان و پژوهشگران کشور این نشریه را فرصتی برای ارائه و معرفی خرده فرهنگ‌های تمام اقوام ایرانی خواند.

در ادامه این مراسم که با حضور نویسندگان، شاعران، پژوهشگران و علاقمندان فرهنگ و ادبیات برپا شد، بخش‌های مختلف این مجله با عناوین کوچه ادبیات، آداب و رسوم، هنر اقوام، رگ و ریشه، روزگاران، بوم و بر، روزی، رندانه و گشت و گذار به حاضران معرفی شد.

بر اساس این گزارش، گفتگو با آیدا شاملو، نقد عبدالعلی دستغیب، موسیقی قوم بلوچ، معرفی موجودات افسانه‌ای جنوب ایران بخشی از موضوعات کار شده در شماره اول مجله «اقوام ایرانی» است.

شماره اول مجله اقوام ایرانی در نیمه دوم بهمن‌ماه در تهران و شهرستان‌های کشور توزیع می‌شود.