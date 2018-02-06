فتنه ۸۸ یک بار دیگر انقلاب ما را بیمه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت دهه مبارک فجر با حضور علی اصغر زارعی، جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور امروز (سه شنبه) در سالن شهید طهرانی مقدم سازمان پدافند غیرعامل در جمع کارکنان این سازمان برگزار شد.



در این مراسم زارعی ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه و یاد امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به بررسی علل و دلایل به نتیجه نرسیدن نهضت های قبل از انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: عدم توجه و شناخت دشمن و به حاشیه راندن علما از عوامل شکست نهضت های قبل از انقلاب اسلامی است.

زارعی گفت: از علل شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت، اعتماد و پناه بردن دکتر مصدق به آمریکایی ها و ایجاد اختلاف و تفرقه بین دکتر مصدق و آیت الله کاشانی توسط انگلیسی ها بود. لذا دشمن شناسی یکی از عوامل بسیار مهم در به نتیجه رسیدن نهضت ها است.

جانشین سازمان پدافند غیرعامل در بخش دیگری از سخنان خود به وصیتنامه امام خمینی(ره) اشاره کرد و اظهار داشت: جان کلام وصیت نامه حضرت امام(ره) این است که به دشمنان اعتماد نکنید، اگر چه ظاهر دشمن عوض می شود اما ماهیت دشمن ثابت است.

وی افزود: آمریکایی ها در فتنه ۸۸ با راه اندازی بزرگترین شبکه ضد انقلابی و تبلیغات علیه جمهوری اسلامی و ایجاد شکاف بین حکومت و مردم گمان می کردند که انقلاب اسلامی ساقط خواهد شد اما آمریکایی ها از متن مردم آگاه نبودند و در فتنه ۸۸ انقلاب ما یک بار دیگر بیمه شد.

زارعی در پایان گفت: همانگونه که عمل به وصیت پدر از واجبات می باشد، وصیت نامه حضرت امام به عنوان پدر این امت و انقلاب بر همگان در همه ابعاد واجب است.