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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۲۳:۳۰

طی درگیری با نظامیان صهیونیست؛

شهادت یک جوان فلسطینی در نابلس/۴۵ فلسطینی زخمی شدند

شهادت یک جوان فلسطینی در نابلس/۴۵ فلسطینی زخمی شدند

وزارت بهداشت فلسطین از شهادت یک جوان فلسطینی در درگیری با نظامیان صهیونیست در نابلس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، وزارت بهداشت فلسطین از شهادت یک جوان فلسطینی در درگیری با نظامیان صهیونیست در نابلس خبر داد.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که «خالد ولید التایه» سه شنبه شب در شرق نابلس توسط نظامیان صهیونیست به شهادت رسید.

همچنین بیش از ۴۰ فلسطینی نیز در درگیری با نظامیان صهیونیست زخمی شدند که حال ۴ نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

در همین حال، کمیته هماهنگ کننده گروه های مقاومت فلسطینی درخواست کرد فردا در نابلس در کرانه باختری اعتصاب صورت گیرد.

از سوی دیگر بر اثر پرتاب سنگ به یک اتوبوس حامل شهرک نشینان صهیونیست در نزدیکی منطقه باب العامود در شهر اشغالی قدس یکی از سرنشینان این اتوبوس زخمی شد.

کد مطلب 4221586

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