بازگشت تبصره معافیت مدارس از پرداخت هزینه های انرژی به صحن مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الهیار ترکمن با اشاره به رد تبصره معافیت مدارس از پرداخت هزینه های آب، برق و گاز مطابق الگوی مصرف در صحن علنی مجلس گفت: پس از رد این تبصره تلاش زیادی را در جهت باز گرداندن این تبصره در بودجه سال ۹۷ انجام دادیم که پس از تایید انطباق این تبصره با قوانین برنامه ششم توسط کمیته قوانین مجلس، این تبصره مجددا به تایید کمیسیون تلفیق مجلس رسید و برای طرح مجدد به صحن مجلس فرستاده شد.

وی گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس با تایید این تبصره، سبب حل بخشی از مشکلات مالی مدارس شوند.