وجه بزرگ و غیر قابل انکار انقلاب، حمایت از محرومان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی ربیعی در ششمین نشست از سلسله نشست های انقلاب_محرومین گفت: رژیم شاه در متن اجتماعی خود قابل دوام نبود و اگر کسی فکر می کرد آن رژیم می توانست بماند اشتباه می کند و مردم به عنوان سرمایه های اجتماعی با اعتماد به رهبری ، جمهوری اسلامی را جایگزین کردند.

وی افزود: امروز عده ای می خواهند با جعل تاریخ این گونه بیان کنند که شاه نمی خواست بیشتر آدم بکشد به همین دلیل کشور را ترک کرد؛ این کاملاً اشتباه است چرا که شاه دیگر قدرت سرکوب نداشت و تا می توانست سرکوب ها را انجام داد و کار به جایی رسید که سربازان گل می دادند و گل می گرفتند و این تحلیل که شاه نمی خواست بیشتر آدم بکشد از ساده انگارانه ترین تحلیل هاست.

وی گفت: من هنوز به متن انقلاب وفادارم و نقدی که اکنون دارم این است که چرا از کانون انقلاب دور شده ایم و به متن انقلاب وفادار نبوده ایم.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: عده ای می گویند اکنون فساد بیش از زمان شاه است؛ باید بگویم که منکر فساد در زمان حال نیستم اما مطمئن باشید که امروزه گفتگو پیرامون فساد بیش از گذشته شده است، در آن دوران چنین فضائی وجود نداشت.