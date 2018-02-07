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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۰۱

موبایل با پردازشگر اسنپ دراگون ۶۶۰ ساخته شد

موبایل با پردازشگر اسنپ دراگون ۶۶۰ ساخته شد

به نظر می رسد یک تولید کننده دستگاه های الکترونیکی، موبایلی با پردازشگر اسنپ دراگون ۶۶۰ و اندروید۷.۱.۱ ساخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازجی اس ام آرنا، به تازگی یک موبایل جدید سامسونگ در وب سایت چینی An Tu Tu (وب سایتی برای مقایسه و سنجش دستگاه های الکترونیکی) ظاهر شده است. این مدل SM-C۹۱۵۰ نام گرفته که مجهز به پردازشگر اسنپ دارگون ۶۶۰ با ۶ گیگابایت RAM و اندروید ۷.۱.۱ است. نمایشگر این دستگاه وضوح ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ پیکسل دارد.

درهمین راستا کارشناسان تخمین می زنند این دستگاه با نام تجاری سامسونگ گلکسی C۱۰ یاC۱۰Plus در چین عرضه شود.

اما پروفایل این دستگاه در وب سایتAn Tu Tu اطلاعات زیادی را نشان نمی دهد. اگر این موبایل واقعا گلکسی سی ۱۰ باشد، مجهز به دو دوربین پشتی خواهد بود.

کد مطلب 4222347
شیوا سعیدی

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