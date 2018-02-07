به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی ظهر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیر حوزه‌های علمیه خواهران که در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد با بیان اینکه انقلاب اسلامی مولود حوزه‌های علمیه است، گفت: با بررسی شعارهای انقلابی متوجه می‌شویم که تمام شعارهای انقلاب برگرفته از آیات و روایات است.

وی با اشاره شعارهای انقلاب افزود: مبارزه با ظالمان، کمک به نیازمندان و مظلومین، تحقق عدالت و ... از جمله شعارهای انقلاب است و این شعارها همه از شعارهای انبیا است.

مدیر سابق حوزه‌های علمیه خواهران خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران تمکنی است که خداوند متعال به برکت خون شهدا و امام خمینی(ره) به حوزه‌های علمیه اعطا کرده است و ما باید از این فرصت و تمکنی که در اختیار داریم در راستای احیای ارزش‌های اسلامی در جامعه استفاده کنیم.

حوزه‌های علمیه خواهران از برکات انقلاب اسلامی است

وی با بیان اینکه حوزه‌های علمیه خواهران به برکت انقلاب اسلامی تأسیس شده‌اند، گفت: قبل از پیروزی انقلاب تعداد مدارس علمیه خواهران در سراسر کشور انگشت شمار بود در حالی که در حال حاضر به برکت انقلاب اسلامی قریب به ۵۰۰ مدرسه علمیه ویژه بانوان طلبه در سراسر کشور وجود دارد.

حجت الاسلام جمشیدی با بیان اینکه پیشرفت‌های حوزه‌های علمیه خواهران به دلیل سیاست‌های صحیح شورای عالی حوزه است گفت: پیشرفت مدارس علمیه خواهران در سال‌های اخیر چشمگیر بوده است، به‌گونه‌ای که هر مدرسه علمیه خواهران می‌تواند تبدیل به یک قطب علمی، فرهنگی،‌ آموزشی و پژوهشی شود.

وی افزود: امروز شاهد شکوفایی و انفجار نور حقیقی در مدارس علمیه خواهران هستیم چراکه تمام مدارس علمیه خواهران به قطب علمی و فرهنگی تبدیل شده است.

مدیر سابق حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه در حوزه‌های علمیه خواهران حدود ۶۵ هزار نفر شاغل به تحصیل هستند، عنوان کرد: در حاضر حدود ۱۷۰ کانون قرآنی همراه مدارس علمیه خواهران وجود دارد که نتیجه این کانون‌ها، برگزاری بیش از ۵۵ هزار نشست قرآنی در ماه رمضان سال جاری است.

وی با بیان اینکه حوزه‌های علمیه خواهران دستاوردهای بسیار ارزشمندی داشته است، افزود: نتیجه تلاش‌های همکاران و طلاب حوزه‌های علمیه خواهران در طول این سال‌ها، امروز حاصل شده است و می‌توان گفت که تثبیت جایگاه علمی و حقوقی حوزه‌های علمیه خواهران بزرگ‌ترین دستاورد این مرکز است.

حجت الاسلام جمشیدی گفت: متأسفانه برخی افراد توجه زیادی به حوزه‌های علمیه خواهران نداشتند و حوزه‌های علمیه خواهران را جدی نمی‌گرفتند در حالی که مرحوم آیت‌الله شرعی در کار بسیار جدی بود و اگر قصد داشت کاری در حوزه‌های علمیه خواهران انجام شود، قطعاً آن کار انجام می‌شد.

بسیاری از مراجع فعالیت حوزه‌های علمیه خواهران را ضروری می‌دانند

وی ادامه داد: در حال حاضر مقام معظم رهبری و تمام مراجع عظام تقلید، قائل به اهمیت جایگاه حوزه‌های علمیه خواهران هستند و بسیاری از مراجع فعالیت حوزه‌های علمیه خواهران را ضروری می‌دانند به گونه‌ای که آیت‌الله وحید خراسانی فعالیت‌های حوزه‌های علمیه خواهران را از اوجب واجبات می‌دانند، همچنین آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی مؤسس مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران هستند و همواره از حوزه‌های علمیه خواهران حمایت می‌کنند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه توجه و حمایت بزرگان حوزه و مراجع تقلید از حوزه‌های علمیه خواهران نشان‌دهنده جایگاه آن است خاطرنشان کرد: تمام پیشرفت‌های حوزه‌های علمیه خواهران را مرهون زحمات و حمایت‌های حوزه‌های علمیه برادران هستیم چراکه اگر استادانی در حوزه‌های علمیه خواهران تربیت شده است، به دلیل تلاش‌ها و مجاهدت‌های استادان و فضلا حوزه‌های علمیه برادران بوده است.

حوزه‌های علمیه خواهران با هیچ نهاد حوزوی دیگری رقابت ندارد

وی با بیان اینکه حوزه‌های علمیه خواهران با هیچ نهاد حوزوی دیگر رقابت ندارد عنوان کرد: هیچ رقابتی میان حوزه‌های علمیه خواهران و جامعه الزهرا یا حوزه‌های علمیه برادران وجود ندارد چراکه هم جامعه‌الزهرا(س) و هم حوزه‌های علمیه برادران در تأسیس و پیشرفت‌های حوزه‌های علمیه خواهران مؤثر بوده‌اند.

حجت الاسلام جمشیدی گفت: در بخش آموزش، نسبت اساتید ما نسبت به گذشته معکوس شده است و در حال حاضر بیش از 80 درصد از اساتید ما را بانوان تشکیل می‌دهند؛ در زمینه تحصیلات تکمیلی نیز باید کار بیشتری انجام شود.

وی با بیان این که مدیریت حوزه علمیه خواهران نمونه‌ای از مدیریت جهادی بود، گفت: افتخار و شرف ما خدمت به سربازان امام زمان(عج) است و بنده سربازی بودم که امروز پس از مأموریت خود را به اتمام رسانده و به حوزه علمیه باز خواهم گشت.

تولید علم انحصار به حوزه‌های علمیه خواهران بزرگ و ویژه ندارد

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم عنوان کرد: حوزه‌های علمیه خواهران در عرصه پژوهش بسیار موفق بوده است و در ۹ سال متوالی در جشنواره‌های مختلف پژوهشی تعداد حائزین رتبه و شرکت‌کنندگان خواهر بیشتر از برادران بوده است و این مسئله بدان معنا است که تولید علم انحصار به حوزه‌های علمیه بزرگ و ویژه ندارد.

وی گفت: اینکه طلبه‌ای از شهرهای کوچک وارد صحنه‌ای علمی شود و موفق می‌شود حائز رتبه شود، از دستاوردهای حوزه‌های علمیه خواهران است و در حقیقت این باور که خواهران طلبه نیز می‌توانند در تولید علم مشارکت داشته باشند از بزرگ‌ترین دستاوردها است.

حجت الاسلام جمشیدی خاطرنشان کرد: بیش از 10 هزار طلبه خواهر در عرصه فضای مجازی تأثیرگذار هستند؛ از جمله دستاوردهای مهم حوزه علمیه خواهران آن است که امروز در نظام مدیریتی و سازمانی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.