طاهری مسئول دفتر همایش جامعه ایمانی مشعر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نخستین همایش تخصصی «هیأت‌های مذهبی فعال در عرصه خدمت‌رسانی» نوزدهم و بیستم بهمن ماه، در قصرشیرین برگزار می‌شود.

وی گفت: در این همایش که با رویکرد کمک‌رسانی هیئات مذهبی به زلزله‌دیدگان کرمانشاه و کرمان برگزار می‌شود، مدیران هیأت‌های مذهبی از سراسر کشور حضور خواهند یافت.

طاهری افزود: کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان زلزله‌های اخیر در کشور، نقطه وحدتی شده است تا هیئات مذهبی، نقش اجتماعی خود را بهتر و بیشتر ایفا کنند. با همین هدف، نخستین همایش تخصصی «هیأت‌های فعال در عرصه خدمت‌رسانی» به همت جامعه ایمانی مشعر و با حضور ۴۰۰ نفر از مدیران و خادمان هیأت‌های محوری کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در این همایش پیرامون موضوعات انقلاب اسلامی و ضرورت خدمت‌رسانی به مستضعفین، هیأت و خدمات اجتماعی، اصول خدمت‌رسانی و رسالت هیأت‌ها درشرایط بحرانی، تجربیات هیأت‌ها در عرصه خدمت‌رسانی، شیوه‌های جذب کمک‌های مردمی، الگوی ورود هیأت‌های مذهبی در کارآفرینی، تبیین عملیاتی شیوه ورود هیأت‌ها به مناطق زلزله‌زده و گزارش اقدامات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و جامعه ایمانی مشعر در زلزله اخیر همفکری می‌کنند.

طاهری اظهار داشت: همایش «هیأت‌های فعال در عرصه خدمت‌رسانی»، قالب‌های مختلفی شامل سخنرانی، ارائه تجربیاتِ مانای هیأت‌ها، بازدید از نمایشگاه و تقدیر از فعالان عرصه خدمت‌رسانی را برای رسیدن به اهداف خود برگزیده است.

وی گفت: این همایش تنها به گفتار اکتفا نکرده و تجربه‌ای عملی و میدانی را نیز در پیش روی شرکت‌کنندگان خود قرار می‌دهد؛ نمایندگانِ هیأت‌های مذهبی سراسر کشور، علاوه بر حضور در صحنِ اصلی همایش، با حضور در منطقه و بازدید از مناطق زلزله‌زده، از نزدیک با مشکلات مردم و نحوه ارائه کمک هیأت‌های مذهبی به زلزله‌زدگان آشنا خواهند شد.

طاهری اظهار داشت: تمامی فعالیت‌های خدمت‌رسانی اجتماعی هیئات مذهبی در قالب پویش مردمی «هر هیأت، یک روستا» و با شعار «خادم هیأت، خادم مردم» به کار خود ادامه خواهد داد که تقویت این پویش از اهداف این همایش است. تا این لحظه نزدیک به ۱۵۰ هیأت آمادگی خود را برای شرکت در این پویش اعلام کرده‌اند.

وی حجت‌الاسلام پناهیان، حجت‌الاسلام موسوی، دکتر سعید جلیلی، سردار حمید اباذری، سردار سعید قاسمی، حاج‌ حسین ‌یکتا، سید احمد عبودتیان و حاج ‌مهدی‌ رسولی را از جمله اساتید و میهمانان این همایش عنوان کرد.