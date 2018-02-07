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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۴۱

در دیدار وزیر خارجه ترکیه مطرح شد؛

روحانی: وحدت سوریه باید حفظ شود/ ضرورت توقف خون‌ریزی‌ها در منطقه

روحانی: وحدت سوریه باید حفظ شود/ ضرورت توقف خون‌ریزی‌ها در منطقه

رئیس‌ جمهور کشورمان با بیان اینکه معتقدیم در آینده باید وحدت سوریه حفظ شده و تروریسم در این کشور از بین برود، گفت: باید همه تلاش خود را برای توقف خون‌ریزی‌ها در منطقه بکار بگیریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی شامگاه چهارشنبه در دیدار مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه، رایزنی‌های مقامات عالیرتبه دو کشور درباره گسترش روابط و همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی را فرصتی مغتنم و در راستای منافع دو کشور دانست و گفت: امروز اراده دو دولت بر توسعه، تقویت و تحکیم بیش از پیش و همه جانبه مناسبات ایران و ترکیه به عنوان دوکشور دوست، برادر و همسایه است.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت تلاش برای دستیابی به هدف ۳۰ میلیارد دلاری در روابط تجاری و اقتصادی ایران و ترکیه، اظهار داشت: توسعه روابط بانکی دو کشور، تصمیم برای استفاده از پول‌های ملی در مبادلات تجاری و تلاش در راستای تسریع اجرای توافقات فی‌مابین در این زمینه می‌تواند موجب تحرک بیشتر در مناسبات و همکاری‌های اقتصادی تهران-آنکارا برای رسیدن به هدف فوق شود.

روحانی خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا روابط خود با ترکیه را در بخش انرژی گسترش داده و از حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ترکیه در پروژه‌های نفت و گاز ایران استقبال می‌کند.

رئیس جمهور برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در استانبول درباره قدس را در شرایط منطقه تأثیرگذار دانست و بر ادامه تلاش ها برای مقابله با توطئه افکنی دشمنان تاکید کرد.

روحانی همچنین اجلاس سه جانبه سوچی را گامی مهم برای حل و فصل مشکلات منطقه ای عنوان کرد و گفت: خوشبختانه امروز روابط سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه در مناسبات منطقه‌ای بسیار مهم و تأثیرگذار بوده و این در حالی است که در شرایط کنونی برای حل و فصل بحران سوریه نیاز به ادامه رایزنی و همکاری‌های بیشتر است.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت ادامه مبارزه با تروریسم و جلوگیری از اقدامات تجزیه‌طلبانه در منطقه، خاطر نشان کرد: متأسفانه امروز برخی به دنبال برهم زدن مرزهای جغرافیایی در منطقه هستند و پس از ناکامی در شمال عراق به توطئه‌ در شمال سوریه پرداخته‌اند.

روحانی افزود: معتقدیم در آینده باید وحدت سوریه حفظ شده و تروریسم در این کشور از بین برود تا به واسطه ایجاد آرامش در این کشور، کشورهای منطقه نیز احساس امنیت داشته باشند و همکاری‌های ایران، ترکیه و روسیه در این راستا بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

رئیس جمهور اظهار داشت: آمادگی داریم تا در زمینه حل و فصل مشکلات منطقه‌ای و رفع نگرانی‌ها در منطقه همکاری‌های خود را با ترکیه گسترش دهیم.

روحانی گفت:‌ ما باید از نظر دینی و انسانی همه تلاش خود را برای توقف خون‌ریزی‌ها در منطقه بکار بگیریم، چرا که آواره شدن مردم هرگز قابل تحمل نیست.

رئیس جمهور مبارزه با تروریسم و تقویت ثبات و امنیت منطقه را مهم دانست و گفت: حفظ استقلال کشورها و عدم تغییر مرزهای جغرافیایی موجب گسترش ثبات در منطقه خواهد شد و باید به گونه‌ای تلاش و اقدام کنیم تا هیچ کشوری در منطقه از سوی همسایگان خود احساس خطر و تهدید نداشته باشد.

روحانی با بیان اینکه مطمئناً آمریکا و رژیم صهیونیستی هرگز نمی‌خواهند که مشکلات منطقه پایان یافته و حل و فصل شود، بر ضرورت تلاش و همکاری بیشتر تهران – آنکارا در راستای حل و فصل مسایل و مشکلات منطقه‌ای بویژه در سوریه تأکید کرد.

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز در این دیدار روابط دو کشور را مثبت ارزیابی و با اشاره به ضرورت تلاش در راستای توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی و تسهیل در روابط بانکی دو کشور، گفت: امروز باید با توسعه رایزنی‌ها و همکاری‌ها گام‌های بلندی را برای توسعه، تقویت و تحکیم بیش از پیش مناسبات تهران – آنکارا برداریم.

وزیر امور خارجه ترکیه تقویت روابط و همکاری‌های منطقه ای و بین‌المللی ایران و ترکیه را حائز اهمیت دانست و افزود: اجلاس سازمان همکاری‌های اسلامی در استانبول با حمایت ایران نتایج خوبی را به همراه داشت و باعث شد که توطئه ها علیه منطقه ناکام بماند.

چاووش اوغلو اظهار داشت: یکی از هدف‌های اصلی آمریکا از توطئه‌افکنی جدید در منطقه تأثیرگذاری بر روابط دوستانه و رو به گسترش ایران و ترکیه است که باید در برابر آن مستحکم در مسیر حل مشکلات منطقه‌ای بویژه در سوریه به همکاری‌های خود ادامه دهیم.

وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرد: معتقدیم که باید در برابر توطئه‌هایی که با هدف برهم زدن تمامیت ارضی کشورهای منطقه انجام می‌شود، ایستادگی کنیم.

چاووش اوغلو خاطر نشان کرد: عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه موقتی و تنها علیه تروریست‌ها در آن منطقه است و ما هرگز هیچ چشمداشتی نسبت به خاک سوریه نداریم.

کد مطلب 4222602

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