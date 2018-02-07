به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی شامگاه چهارشنبه در دیدار مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه، رایزنی‌های مقامات عالیرتبه دو کشور درباره گسترش روابط و همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی را فرصتی مغتنم و در راستای منافع دو کشور دانست و گفت: امروز اراده دو دولت بر توسعه، تقویت و تحکیم بیش از پیش و همه جانبه مناسبات ایران و ترکیه به عنوان دوکشور دوست، برادر و همسایه است.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت تلاش برای دستیابی به هدف ۳۰ میلیارد دلاری در روابط تجاری و اقتصادی ایران و ترکیه، اظهار داشت: توسعه روابط بانکی دو کشور، تصمیم برای استفاده از پول‌های ملی در مبادلات تجاری و تلاش در راستای تسریع اجرای توافقات فی‌مابین در این زمینه می‌تواند موجب تحرک بیشتر در مناسبات و همکاری‌های اقتصادی تهران-آنکارا برای رسیدن به هدف فوق شود.

روحانی خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا روابط خود با ترکیه را در بخش انرژی گسترش داده و از حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ترکیه در پروژه‌های نفت و گاز ایران استقبال می‌کند.

رئیس جمهور برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در استانبول درباره قدس را در شرایط منطقه تأثیرگذار دانست و بر ادامه تلاش ها برای مقابله با توطئه افکنی دشمنان تاکید کرد.

روحانی همچنین اجلاس سه جانبه سوچی را گامی مهم برای حل و فصل مشکلات منطقه ای عنوان کرد و گفت: خوشبختانه امروز روابط سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه در مناسبات منطقه‌ای بسیار مهم و تأثیرگذار بوده و این در حالی است که در شرایط کنونی برای حل و فصل بحران سوریه نیاز به ادامه رایزنی و همکاری‌های بیشتر است.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت ادامه مبارزه با تروریسم و جلوگیری از اقدامات تجزیه‌طلبانه در منطقه، خاطر نشان کرد: متأسفانه امروز برخی به دنبال برهم زدن مرزهای جغرافیایی در منطقه هستند و پس از ناکامی در شمال عراق به توطئه‌ در شمال سوریه پرداخته‌اند.

روحانی افزود: معتقدیم در آینده باید وحدت سوریه حفظ شده و تروریسم در این کشور از بین برود تا به واسطه ایجاد آرامش در این کشور، کشورهای منطقه نیز احساس امنیت داشته باشند و همکاری‌های ایران، ترکیه و روسیه در این راستا بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

رئیس جمهور اظهار داشت: آمادگی داریم تا در زمینه حل و فصل مشکلات منطقه‌ای و رفع نگرانی‌ها در منطقه همکاری‌های خود را با ترکیه گسترش دهیم.

روحانی گفت:‌ ما باید از نظر دینی و انسانی همه تلاش خود را برای توقف خون‌ریزی‌ها در منطقه بکار بگیریم، چرا که آواره شدن مردم هرگز قابل تحمل نیست.

رئیس جمهور مبارزه با تروریسم و تقویت ثبات و امنیت منطقه را مهم دانست و گفت: حفظ استقلال کشورها و عدم تغییر مرزهای جغرافیایی موجب گسترش ثبات در منطقه خواهد شد و باید به گونه‌ای تلاش و اقدام کنیم تا هیچ کشوری در منطقه از سوی همسایگان خود احساس خطر و تهدید نداشته باشد.

روحانی با بیان اینکه مطمئناً آمریکا و رژیم صهیونیستی هرگز نمی‌خواهند که مشکلات منطقه پایان یافته و حل و فصل شود، بر ضرورت تلاش و همکاری بیشتر تهران – آنکارا در راستای حل و فصل مسایل و مشکلات منطقه‌ای بویژه در سوریه تأکید کرد.

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز در این دیدار روابط دو کشور را مثبت ارزیابی و با اشاره به ضرورت تلاش در راستای توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی و تسهیل در روابط بانکی دو کشور، گفت: امروز باید با توسعه رایزنی‌ها و همکاری‌ها گام‌های بلندی را برای توسعه، تقویت و تحکیم بیش از پیش مناسبات تهران – آنکارا برداریم.

وزیر امور خارجه ترکیه تقویت روابط و همکاری‌های منطقه ای و بین‌المللی ایران و ترکیه را حائز اهمیت دانست و افزود: اجلاس سازمان همکاری‌های اسلامی در استانبول با حمایت ایران نتایج خوبی را به همراه داشت و باعث شد که توطئه ها علیه منطقه ناکام بماند.

چاووش اوغلو اظهار داشت: یکی از هدف‌های اصلی آمریکا از توطئه‌افکنی جدید در منطقه تأثیرگذاری بر روابط دوستانه و رو به گسترش ایران و ترکیه است که باید در برابر آن مستحکم در مسیر حل مشکلات منطقه‌ای بویژه در سوریه به همکاری‌های خود ادامه دهیم.

وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرد: معتقدیم که باید در برابر توطئه‌هایی که با هدف برهم زدن تمامیت ارضی کشورهای منطقه انجام می‌شود، ایستادگی کنیم.

چاووش اوغلو خاطر نشان کرد: عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه موقتی و تنها علیه تروریست‌ها در آن منطقه است و ما هرگز هیچ چشمداشتی نسبت به خاک سوریه نداریم.