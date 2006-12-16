کاوه اشتهاردی مدیر عامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات مدیره این موسسه در جلسه 27 آبان خود علی اکبر اشعری را به سمت رئیس هیات مدیره و کاوه اشتهاردی را به عنوان نایب رئیس و مدیر عامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران برگزیده بود.

در ابلاغ محمد حسین صفارهرندی که با امضای رئیس هیات امنای این موسسه صادر شده، با استناد به ماده 13 اساسنامه موسسه فرهنگی مطبوعات ایران، خطاب به اشتهاردی آمده است: امیدوارم با بهره گیری از تدبیر و مدیریت خردمندانه و استفاده از نیروهای کارآمد و متعهد، اهداف اساسی این موسسه را که از شاخص ترین آنها انتشار روزنامه ای شایسته انقلاب اسلامی و ایران عزیز است، تحقق بخشید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پنجم مهرماه ، اشتهاردی را به عنوان سرپرست موسسه و روزنامه ایران منصوب کرده بود.

وی همچنین 9 آبان از سوی مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی به عنوان مدیر مسئول روزنامه ایران به هیات نظارت بر مطبوعات معرفی شده است.

سرپرستی موسسه مطبوعاتی و روزنامه ایران 5 مهرماه سال جاری از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به کاوه اشتهاردی سپرده شده بود.

دکتر غلامحسین الهام، علی اکبر اشعری، سید جلال فیاضی ، کاوه اشتهاردی و میثم نیلی اعضای هیات مدیره موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران هستند.

خبرگزاری مهر برای این مدیر فعال رسانه ای آرزوی موفقیت و سربلندی می نماید.