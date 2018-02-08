معرفی صاحبان آثار برتر فعالیت «دست سازه ها» کانون پرورش فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا افتخاری مدیر کل کانون پرورش فارس با اعلام این خبر گفت: فعالیت دست سازه های اعضا با عنوان «از خلاقیت تا کارآفرینی»، در راستای تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» در اداره کل کانون فارس برگزار شد و از میان ۱۲۴ اثر ارسالی اعضا از مراکز فرهنگی هنری کانون فارس، صاحبان ۲۰ اثر که دارای بالاترین امتیاز بودند معرفی شدند.

به گفته افتخاری، پرورش روحیه تفکر و کارآفرینی در کودکان و نوجوانان، تقویت روحیه نوآوری، شکوفایی استعدادها و توانمندی‌های اعضا و حفظ و اشاعه کاردستی‌ها و صنایع دستی بومی محلی با محوریت خلاقیت و ایده پردازی از جمله اهداف اجرای این رویداد فرهنگی است.